Emekli olanın tazminatı arttı
Toplu sözleşmeyle kamu görevlilerine ve memur emeklilerine yönelik pek çok kazanım sağlandı. Kamudan emekli olanlara ödenen tazminat, Ocak 2018’de bin 448, Temmuz 2019’da ise bin 637 liraya çıkacak.
Toplu sözleşmeyle kamu görevlilerine ve memur emeklilerine yönelik pek çok kazanım sağlandı. Memur- Sen, toplu sözleşmeyle sağlanan kazanımları internet sitesinden duyurdu. Buna göre, 2 yıllık dönem için belirlenen yüzde 17.54 artışın yanı sıra, pek çok kamu görevlisi ek zamdan yararlanacak, kamu emeklilerinin tazminat tutarı artacak.
İşte bazı kazanımlar;
Kamu görevlilerine emekli olduklarında 375 sayılı KHK uyarınca ödenen tazminat tutarı 2018'in ilk 6 ayında bin 448, ikinci 6 ayında bin 498 lira, 2019'un ilk 6 ayında bin 559, ikinci 6 ayında bin 637 lira olarak ödenecek.
4C'lilere ödenen ek ödeme tutarı 184 liradan Ocak 2018'de 256 liraya çıkacak.
KİT'lerde görev yapan baş müdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşına 1 Ocak 2018'de 202 lira ilave zam yapılacak.
Sivil savunma uzmanlarının maaşına 1 Ocak 2018 itibariyle 51 lira ilave zam yansıtılacak.
Şef kadrolarında bulunan personelin maaşına 1 Ocak 2018'de 101 lira ek zam olacak.
Koruma ve güvenlik görevlilerine, 1 Ocak 2018'de 51 lira ilave zam yapılacak.
Döner sermayeden ek ödeme verilmeyen tabiplerin maaşına 1 Ocak itibariyle 122 lira ilave artış yansıtılacak..
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