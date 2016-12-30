Emekli promosyon son dakika haberleri Emekli promosyonu kaç lira?

Milyonlarca insanın beklediği emekli promosyonu konusunda son dakika açıklaması Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Başbakan Yıldırım milyonlarca emeklinin beklediği promosyonla ilgili kararı açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, "1000 lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, 1000 lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak. Emekli promosyonlarıyla 5 milyar liralık bir kaynak sağlanacak." dedi.

Başbakan Yıldırım açıklamalarından satır başları şöyle:

Emeklilerimize şunu anlatmak istiyorum. Bildiğiniz dün itibarıyla 2017'den geçerli olmak üzere asgari ücrette yüzde 10 civarında, yüzde 10'a yakın bir artış gerçekleşti. Bu yıllık enflasyonun üzerinde bir artıştır. Gönül arzu eder ki, daha fazla verelim. İleride imkanlarımız arttıkça daha fazlasını vermeye gayret göstericeğiz. Emeklilerimiz bu ülke için çalıştılar, gayret ettiler. Onların iyi şartta yaşamaları bizim öncelikli hedefimiz.

2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. Bu ödemede bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 Lira, bin lira iki bin lira arasında 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlar 450 lira almış olcak. Emekli maaşı bankalara yatırılıyor. Bankalar parayı tuttukları için böyle bir imkan sağladılar. Asgari bu kadar ancak bundan fazlasını vermek isterlerse amenna. 11,5 milyon emekli yararlanıyor bu promosyandan. Çoğu emekli bin-iki bin aralığında onlar 375 lira alacak. Demekli ağırlıklı ortalama 37 lira diye açıklayabiliriz. Hayırlı olsun. Bir nebze olsun emeklilerimizin ihtiyacını karşılamak için yapılan bir çalışmadır.

Bunun yıllık tutarı 5 katrilyondur. Bankalar ve hükümetimiz bu kaynağı emeklilerimize, emekli maaşlarına ilave olarak bu promosyon şeklinde sağlamıştır. 3 yıl hesaplar bankada tutulma karşılığı bu ödeme yapılacak. Ama ödeme bir seferde yapılacak. 2017'de emeklilerimizin maaş aldığı takvime uygun olarak 1-2 ay içerisinde ödenmiş olacak.

Emeklilerimizin maaş alma durumuna göre 1 ila 3 ay arasında defaten ödenecek. Teşekkür ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız gayret etti, çalışmalar yaptı. Nihayet olabileceğinin üzerinde, bankalarımızın da fedakârlık yapmaları, sorumluluk almaları dolayısıyla böyle bir sonuç elde edildi. Bankalara teşekkür ediyoruz.

MAAŞA GÖRE PROMOSYON

Merakla beklenen promosyon için artık son haftaya girildi. 11.6 milyon emekliye banka promosyonu ödenmesiyle ilgili çalışma Başbakan Binali Yıldırım'a sunuldu. Uzun süredir devam eden çalışma çerçevesinde SGK ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri bankalarla çok sayıda toplantı yaptı. Bu toplantılarda bankalarla promosyon pazarlığı yapıldı. Çalışma Bakanlığı yaptığı toplantılarda promosyon ödenmesini kesinleştirirken tartışmalar daha çok miktar üzerinde yoğunlaştı. Bankalar emeklilerin beklentilerini karşılayamayınca yeni rakamlar ortaya çıktı. Tamamlanan dosyaya göre, maaşa göre promosyon verilmesi görüşü ağırlık kazanırken, tutarların da artması bekleniyor. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2 bin liranın altı için 300-350 liralık bir rakamın ortaya çıktığını, bu rakamların Başbakan Binali Yıldırım tarafından artırılacağını söyledi.

Daha önce yapılan çalışmalarda maaşa göre promosyonda üç ayrı dilim ortaya çıkartılmıştı. Bu dilimler de bin liranın altında maaş alanlar, bin-2 bin lira arasında maaş alanlar ile 2 bin lira ve üstünde maaş alanlar şeklinde oluşuyor. Burada promosyon rakamları da 300 ile 450 lira arasında değişiyor. Bu rakamların Başbakan Yıldırım'ın devreye girmesiyle bankalar tarafından artırılması da bekleniyor. Ödemelerin nasıl olacağı ise rakamlar belli olduktan sonra açıklanacak. Dosyayı inceleyen Başbakan Binali Yıldırım'ın bu hafta banka yetkilileriyle görüşmesi de bekleniyor. Buradan çıkacak sonuca göre emeklilerin alacağı rakamlar açıklanmış olacak. Ödemelerin de yıl bitmeden başlaması planlanıyor. Bakan Müezzinoğlu bu konuda, "Sayın Başbakanımız gerekli talimatı verdi. İnşallah yıl sonu olmadan son noktayı koyacaktır" demişti.

Promosyon ödemeleri, protokol imzalanmasının ardından yapılacak. 3 yıllık ödeme yapılacak. Emekli bu dönemde aynı bankadan maaşını alacak. Banka da emekliye ödemeyi yapacak.. Promosyonların peşin ve bir defada emeklilerin hesabına yatırılması bekleniyor. Şu anda 12 milyon emekli için yıllık 150 milyar liraya yakın para bankalar vasıtasıyla ödeniyor. Bankalar bu paraları kullanarak belli bir gelire sahip oluyor. Ayrıca emeklilerin kullandığı ürünlerden de faiz ve hizmet gelirleri elde ediyor. Emekliler bankaların kazandıkları bu paraların bir kısmının kendilerine ödenmesini bekliyor..

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ NEDİR?

Emekli promosyon ücreti kısaca, finans kuruluşlarının 11 milyon gibi çok ciddi bir insanın emekli maaş hesaplarının likiditesini işletmesinin karşılığı olarak müşterisine promosyon parası vermesini öngören bir uygulama. Bu noktada, tabi olarak devletin yetkili kurumları anlaşmayı sağlama aşasında aracı durumunda yer alıyor.