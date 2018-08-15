Emeklilere bin lira ikramiye ödemeleri başlıyor
Milyonların beklediği sevindirici haber geldi. Emekli ve yeni emekli olan herkesi ilgilendiriyor. Emeklilere bin lira ikramiye ödemeleri bugün başlıyor. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanacak. 8 Haziran’dan sonra emekli aylığı bağlananlar ilk ikramiyelerini alacak .
Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için ödeme tarihinde aylığın bağlanmış olması gerekiyor.. Bu kapsamda 16 Ağustos`a kadar emekli aylığı bağlanan herkes, Kurban Bayramı öncesi yapılacak ikramiye ödemesinden yararlanacak. .
Ramazan Bayramı ikramiyesinden de 8 Haziran`a kadar emekli aylığı bağlananlar yararlanmıştı.. 8 Haziran`dan sonra emekli olanlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.
Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için ödeme tarihinde aylığın bağlanmış olması gerekiyor.. Bu kapsamda 16 Ağustos`a kadar emekli aylığı bağlanan herkes, Kurban Bayramı öncesi yapılacak ikramiye ödemesinden yararlanacak.
Ramazan Bayramı ikramiyesinden de 8 Haziran`a kadar emekli aylığı bağlananlar yararlanmıştı.. 8 Haziran`dan sonra emekli olanlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.
Bu kişiler ilk bayram ikramiyelerini almış olacak. 16 Ağustos`tan sonra emekli aylığı bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren bayram ikramiyelerini almaya başlayacak. İkramiye bu yılla sınırlı olmayacak. İlerleyen yıllarda da ödenecek.
Yeni emekliler de emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanacak. Halen bin lira olan ikramiye tutarı ise önümüzdeki yıllarda artırılabilecek. (Takvim)
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