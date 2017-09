Emeklilikte yüksek maaş formülü 2017 EYT son durum Erken emeklilik imkanı

Emeklilikte yüksek maaşı, çalışırken garanti edebilirsiniz. Tavandan prim, brüt ücret, ikinci sigortalılık, SSK’dan emeklilik gibi formüller size yüksek maaş sağlayacak. Her çalışanın hayali emekli olmak. Herkes hem ne zaman emekli olacağını hem de ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Türkiye'de 2008 Ekim'inde gerçekleşen reform ile tüm sosyal güvenlik kurumları aynı çatı altında birleşti. Böylece Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında SSK, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı toplandı. Ancak öncesinden sigortalılar olduğu için bu kurumların emeklilik ve maaş şartları hala ayrı olarak hesaplanıyor. Emeklilikte rahat etmek, yüksek maaş almak için çalışırken atılması gereken adımlar var. Takvim'in haberine göre emeklilikte yüksek maaş için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor.



EMEKLİLİK VE MAAŞ ŞARTLARI HALA AYRI OLARAK HESAPLANIYOR



İşte emekli maaşını artıran formüller:



-Emeklilik planınızı son 1-2 yıla bırakmayın. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden plan yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü emekli maaşı hesaplanırken, kazançların tamamına bakılıyor.



-Çok çalışmak ya da çok fazla prim günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi, günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada brüt maaş yani prime esas kazanç önemli. Özellikle brüt maaş 3 bin liranın üstünde olmalı



-Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir



-Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (bin 261 gün) SSK'lı olursanız, emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak..



-Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ- Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.

KENDİ ŞİRKETİNDE SİGORTALI OLMAK ORTADAN KALKTI



Birçok vatandaş bu ayrıma dikkat etmediği için de zorluklar yaşayabiliyor. Özellikle çalıştığı şirkete ortak olanlar, ya da ortak olduğu şirkette sigortalı olarak çalışıyor görünenler için farklı uygulamalar var. Sosyal güvenlik reformu ile birlikte kendi şirketinde sigortalı olmak ortadan kalktı. Bunun için çalıştığı şirkete ortak olanlar için emeklilik ve prim hesabı değişti. Başka şirkette çalışana ise çift sigorta geldi



2008 reformuyla birlikte anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekiyor. Anonim şirketin tüm ortakları değil, yalnızca yönetim kurulu üyesi ortakları 4B'li (Bağ- Kur'lu) olmak durumunda. Diğer yandan limited şirketlerin tüm ortaklarının 4B'li (Bağ-Kur'lu) olması zorunlu.

BAĞ-KUR ZORUNLU HALE GELDİ



4A'lı (SSK'lı) sigortalı olarak çalıştığı şirkete ortak olanlar için ise 1 Ekim 2008 tarihi önem kazanıyor. Çalıştığı limited şirkete 1 Ekim 2008 öncesi ortak olan bir kişi, SSK'lı olarak devam edebiliyor. SSK'lı sigortalı olduğu bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesi ortağı konumuna gelen kişi de SSK'lı olmaya devam edebiliyor.



Ancak bu kişilerin prim ödemelerinde bir gün bile boşluk olursa, pasif Bağ-Kur sigortalılıkları devreye giriyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. 1 Ekim 2008'den sonra çalıştığı şirketin ortağı olanlarınsa doğrudan Bağ- Kur'lu olmaları gerekiyor. Eğer kişinin çalıştığı şirket limited ise, ortak olması halinde Bağ-Kur'lu olması zorunlu hale geliyor.



Ancak limited şirketlerin tüm ortakları ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortakları 1 Ekim 2008 sonrasında çalıştıkları şirkette SSK'lı olarak sigortalanmaya devam edemiyorlar.







ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN



Bu statüler ilk başta çalışanların hayatında çok fazla bir değişikliğe yol açmasa da ileride emeklilik zamanı geldiğinde önem kazanıyor. Çünkü SSK ile Bağ-Kur arasında emeklilik hesaplamalarında önemli farklar bulunuyor. Ayrıca eğer 1 Ekim 2008 sonrası çalıştığı limited şirkete ortak olan birisi Bağ-Kur primi yatırmazsa bu kez SSK primlerinin de silinmesi söz konusu olabiliyor. O yüzden bu durumdaki sigortalıların en yakın SGK'ya giderek durumlarını kontrol ettirmelerinde yarar var.



HER İKİ SİGORTAYA DA TABİ OLMA İMKANI



Bağ-Kur kapsamında şirket ortağı olan birisi bir başka şirkette 4A (SSK) sigortalı olarak çalışabiliyor. Bu durumda bu sigortalı SSK statüsünde emeklilik hakkı kazanabiliyor. 1 Mart 2011'de yapılan düzenlemeyle her iki sigortaya da tabi olunabileceği hükmü getirilmiş oldu.



Bağ- Kur'lu olarak prim ödeyen birisi son 3.5 yılında başka bir şirkette 4A'lı olarak çalışırsa SSK'lı olarak emekli olabiliyor. Bu durumda daha erken emekli olabiliyor. Her iki sigortaya da prim yatıran böylece alacağı emekli maaşını da artırmış oluyor.