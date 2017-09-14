Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

Emekli memurların ek ikramiye ödemeleri devam ederken henüz başvurmayanlar için de süre kısalmaya başladı. 30 yıldan fazla hizmeti olmasına rağmen 30 yıl üzerinden emekli olan yaklaşık 450 bin memura yapılan düzenleme ile ek ikramiye ödeniyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre ödemeler 21 Mart 2017'de başlamıştı. Bir kısım memur emeklileri paralarını alırken henüz başvurmamış ya da parası ödenmemiş çok sayıda emekli memur da bulunuyor.

DUL VE YETİME HAK

İkramiye tutarının üst sınırı ilk yıl için 7.500 olarak belirlendi. Bu tutar başvuru sonrası 3 ay içinde hesaba geçecek. Kalan kısım var ise bir yıl sonra faiziyle birlikte ödenecek. Düzenlemeden vefat eden memurların dul ve yetimleri de yararlanabiliyor. 27.01.2017'de süreç başladı. Hak sahipleri 1 yıl içinde yani 27.01.2018'e kadar başvurarak paralarını alabilecek. Sonradan yapılacak başvurulara ikramiye ödenmeyecek.

BAŞLANGICA BAKILIYOR

Başvurular kapsamında ödenecek emekli ikramiyesi tutarı, emekli aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplanıyor. Her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarının bir yıllık tutarı 50 liranın, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 liranın altında olamayacak şekilde hesaplama yapılıyor.

KAT SAYIYA BAKILIYOR

Örneğin Mart 1994'te emekli olan ve 37 yıl 9 aylık hizmeti bulunan bir memura 7 tam hizmet yılı karşılığında ödenecek emekli ikramiyesi, emekli olduğu tarihteki katsayılara göre 70.77 TL (10.11 x 7) olarak çıkartılıyor. Her yılına ödenecek ikramiye 50 TL'den az olmayacağı için bu emekliye 70.77 TL yerine 350 TL ödeniyor. Diğer taraftan, Eylül 2006'da emekli aylığı bağlanan aynı durumdaki emekliye ödenecek emekli ikramiyesi ise 7.317,17 TL (1.045.31 x 7) olacak.

ESKİ BAŞVURULAR GEÇERLİ SAYILACAK

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların eski başvuruları, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak. Yürürlük tarihinden önce açılan davalar, konusuz kaldığı için düşecek. Yargılama giderleri ise SGK'nın üzerinde bırakılacak. Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na yapılacak. (Milliyet)