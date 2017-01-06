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Yasa tasarısının 10 maddesi kabul edildi

Yeni düzenlemeye göre 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikrâmiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikrâmiye ödenecek.

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Meclis Genel Kurulu'nda Emekli Sandığı Kanunu ile bazı KHK'larda değişiklik öngören tasarının ilk 10 maddesi kabul edildi.
Yeni düzenlemeye göre 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikrâmiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikrâmiye ödenecek. Emekli ikrâmiyesinin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde verilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle hesaplanacak tutar, yeni hesaplamaya göre ödenecek.
 
2 MİLYAR TL MALİYET
 
Torba Yasa'nın Genel Kurul'da ele alınması sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Emekli ikrâmiyesinden kaynaklı maliyet yaklaşık 2 milyar lira, bunun da bugüne kadar yaklaşık 400 milyon lira ödemesi yapıldı" dedi. (Kaynak: SABAH)

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