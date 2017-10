Hangi emekli ne kadar ek ödeme olacak 2018 emekli maaşı ek ödeme zammı kaç lira

Emekli ek ödeme nedir? Ocak'da hangi emekli ne kadar alacak? SSK SGK ve Bağkur emeklileri ne kadar maaş alacak? Enflasyon verileri ile zamları netleşmeye başlayan emekliler ayrıca yüzde 4’lük ek ödemeleri için de zam almış olacak. Maaşa ek ödenen bu paralar enflasyon oranında artacak. Yaklaşık 12 milyon emeklinin maaşları Ocak ayında artış yaşayacak. Bu artışın ne kadar olacağını ise enflasyon verileri belirliyor. Hükümet Orta Vadeli Programı açıkladığında enflasyon tahminlerini de duyurmuş oldu. Bu tahminlere ve Merkez Bankası'nın beklentilerine göre yapılan hesaplamalarda emeklilerin Ocak zammının yüzde 3.5-ile 4 arasında olabileceği düşünülüyor.

Buna göre; maaşlarda 144 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek emekli maaşı yüzde 3.4 zamla 4 bin 240 liradan 4 bin 384 liraya yükselecek. Halen bin lira olan maaş bin 34 liraya, bin 500 lira olan maaş bin 551 liraya, 2 bin lira olan maaş 2 bin 68 liraya, 2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 585 liraya, 3 bin lira olan maaş da 3 bin 102 liraya ulaşacak. Emekliler bir artışı da ek ödemede görecek. Maaşlara her ay eklenen ek ödemeler de zamlanacak.

Tüm emeklilerin maaşlarına her ay ek ödeme (vergi iadesi) ilave ediliyor. Memur emeklilerinde ek ödeme tutarı maaşın yüzde 4'ü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i (900 liranın altı maaşlılarda) oranında ek ödeme veriliyor. Zamlar çıplak maaşa eklenirken ortaya çıkan rakamın yüzde 4'ü alınarak ek ödeme olarak maaşa ilave ediliyor.

Örneğin; halen net maaşı 2 bin lira olan emekli, aylık 80 lira da ek ödeme alıyor. Emeklinin eline aylık 2 bin 80 lira geçiyor. Yüzde 3.4 zamla Ocak'ta net maaş 2 bin liradan 2 bin 68 liraya çıkacak. Ek ödeme de 80 liradan 82,72 liraya yükselecek. Emeklinin eline geçen para (net maaş + ek ödeme) 2 bin 150 lira 72 kuruşa ulaşacak.







EK ÖDEME NEDİR?



Bir örnekle anlatayım: Emekli maaşınız 2.750 lira. Yüzde 4’ü olan 110 lira her ay maaşınıza ekleniyor ve elinize 2.860 lira geçiyor. Temmuz ayında yüzde 6,89 zam alacağınızdan maaşınız, 189,4 lira artacak (2.750 liranın yüzde 6,89’u) ve 2.939 liraya çıkacak. Yüzde 4’lük ek ödemeniz de zamlı maaşınız üzerinden hesaplanacak –ki, 117,5 lira ediyor- ve böylece Temmuz ayında elinize toplam 3.056,6 lira emekli aylığı geçecek.



İşte, yayınladığımız emekli aylığı tabloları ile bazı emeklilerin kendi yaptıkları maaş hesaplarının örtüşmeme nedeni de bu. Maalesef, emeklilerimizin çoğu her ay ya da 3 ayda bir bankaya yatan parayı, emekli maaşı zannediyor. Oysa bu paranın içinde ek ödeme ödeneği de var. Ve zam, ek ödemeli maaşınız üzerinden değil, çıplak maaşınız üzerinden hesaplanıyor.



Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde her ay bankaya yatan 2.500 lira, maaşınız değil. Bunun içinde yüzde 4’lük ek ödeme de var. 2.500 liranın, 2.404 lirası asıl maaşınız, 96 lirası da ek ödemeniz. Dolayısıyla siz, Temmuz ayında alacağınız yüzde 6,89’luk zammı, 2.500 lira üzerinden hesaplar; üzerine bir de yüzde 4’lük ek ödemeyi eklerseniz, 2.779 lira çıkar ki, bu yanlış bir hesap olur.



Asıl maaşınız olan 2.404 lira üzerinden yüzde 6,89 zam alacaksınız -bu da 2.569,6 lira ediyor- üzerine yüzde 4 ek ödemeyi ekleyeceksiniz, böylece Temmuz ayında elinize toplam 2.672 lira geçecek. Çoğu okuyucumuzun maaşımı eksik yatırıyorlar diye şikayet etmesinin nedeni bu yanlış hesaptan kaynaklanıyor.