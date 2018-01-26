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Emekliye ikramiye farkında başvuru süresi uzatıldı

SGK, 27 Ocak'ta sona erecek ek ikramiye için başvuru süresini hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 29 Ocak Pazartesi gününe kadar uzattı.

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450 bine yakın emekli memurun ikramiye farkı alması için son günler.
 
30 yıldan fazla hizmet süresi olan emeklilerin ikramiye farkını alabilmesi için 27 Ocak tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyordu.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu 27 Ocak tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle süreyi 29 Ocak Pazartesi gününe kadar uzattı.
 
Emeklilere ek ikramiye yolu açan Kanun 27 Ocak 2017 yılında yürürlüğe girdi. Başvuranların ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.
 
Ek ikramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödendi.
 
İkramiye tutarı 7 bin 500 lirayı geçenler ise kalan kısmını 2018'in Mart ayında alacak.
 
Başvurmayan emeklilerin ise ikramiye farkı yanacak. Düzenlemeden bugüne kadar 232 bin 506 kişi yararlandı.
 
SGK tarafından bu kişilere yaklaşık 1 milyar 89 milyon lira ödeme yapıldı.

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