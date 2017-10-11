Emekliye üçlü zam yolda

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni zam oranlarını öğrenmeye başladı. Açıklanan enflasyon oranlarına göre yapılan hesaplamalarda üç ayrı zam ihtimali beliriyor. Buna göre emeklilerin Ocak ayında yüzde 3, yüzde 3,5 ve yüzde 5,01 oranında zam alması gündemde.

Temmuz- Eylül dönemi enflasyonu yüzde 1.32 olarak gerçekleşti. Akşam'da yer alan habere göre uzmanlar, bu rakamlar doğrultusunda 2017'nin ikinci yarısındaki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 3 ya da 3.5 seviyesinde olacağını belirtiyor.

OCAK AYINDA YATACAK

Eylül'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. 2017 yılı enflasyonunun da bu seviyede gerçekleşmesi halinde, 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.01 çıkacak. Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.01 olacak.