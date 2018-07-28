Emekliye yüzde 4 olan ek ödeme yüzde 8’e çıkarılacak

Temmuz, tüm emekliler için zam ayı oldu. Tüm maaşlar arttı, ek ödeme tutarı da yükseldi. Vergi iadesinin yerini alan ek ödeme, bu yıl bin 18 liranın altındaki aylıklar için maaşın yüzde 5'i, üstündeki aylıklar için ise yüzde 4'ü oranında uygulanıyor. Her ay hesaplara net maaşla birlikte ek ödeme de yatırılıyor. Maaşlar zamlandığında, yeni aylık üzerinden hesaplandığı için ek ödeme tutarı da artıyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

Örneğin; Haziran'da net maaşı 2 bin lira olan emekli 80 lira (2.000 x % 4) da ek ödeme alıyordu. Emeklinin hesabına 2 bin 80 lira yatırılıyordu. Bu kişi SSK emeklisiyse, maaşı bu ay 183 lira 40 kuruş (2.000 x % 9.17) artışla 2 bin 183 lira 40 kuruşa çıktı. Ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplandığından 80 liradan 87 lira’ya (2.183,40 x % 4) yükseldi. Emeklinin eline bu ay 2 bin 270 lira geçti.

YÜZDE 8’E ÇIKABİLİR

Ayrıca ek ödeme oranında artış da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, yüzde 4-5'lik oranın günümüz şartlarında düşük kaldığını belirterek, yüzde 8'e çıkarılmasını istiyor. Bu talep gerçekleşirse, emeklilere maaşın yüzde 8'i oranında ek ödeme verilecek. Ek ödeme tutarı ikiye katlanacak. Şu an en yüksek SSK ve Bağ- Kur emeklisi aylığı 4 bin 892 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emeklinin eline de oran yüzde 4 olduğundan 195 lira (% 4) ek ödeme geçiyor. Eğer oran yüzde 8'e çıkarsa, bu maaşı alan emeklinin ek ödemesi 195 lira artışla 391 liraya çıkacak. Halen en düşük emekli aylığı ise net 972 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emeklinin eline oran yüzde 5 olduğundan, 48 lira ek ödeme geçiyor. Emeklinin hesabına bin 21 lira 40 kuruş yatırıyor. Oran yüzde 8'e çıkarsa ek ödeme 29 lira artışla 77 liraya çıkacak.

HESABA YATAN PARADA VAR

Bazı emekliler ek ödeme konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Hesaplara yatırılan paranın net maaş olduğunu düşünülerek hesaplama yapılıyor. Ancak bu para içinde hem net maaş hem de ek ödeme bulunuyor. Geçen ay da yatırıyordu, bu ay da yatıyor, önümüzdeki ay da yatacak. Yalnız maaş arttığında, ek ödemenin tutarı yükseliyor. E-devlet sisteminden net maaşlarınızı ve ek ödeme tutarınızı görebilirsiniz. Buna imkan yok ise en yakın SGK'ya giderek bu bilgileri alabilirsiniz.

Vergi dairelerinde hafta sonu mesaisi

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçluların, başvuruların alınması ve diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Temmuz Cumartesi ve 29 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacak.

(Güneş)