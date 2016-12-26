En zor yılda görkemli final
Darbe girişimi ve terör durduramadı. 2016, dev projelerin hayata geçtiği yıl oldu. Son gurur projesi Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli de dün açıldı.
SINIF ALTADIK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş’taki Mabeyn Köşkü’nden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılış törenine telekonferansla bağlanarak sürpriz yaptı. Başbakan Binali Yıldırım’ın açılışını yaptığı tünelde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, Orta Karadeniz’i İç Anadolu’ya, oradan da Türkiye’nin diğer yerlerine bağlayan tünel sayesinde Ilgaz Dağı’nın kesintisiz, güvenli ve konforlu bir yolculuğu karşılayabileceğini belirterek, geçidin aynı zamanda özellikle kış mevsiminde sürücülerin korkulu rüyası olduğunu vurguladı.
718 MİLYONA MAL OLDU
Erdoğan, 17 kilometrelik bu geçidin, zorlu kış şartlarında sık sık kapandığı için vatandaşların mağdur olduğunu aktararak, “Hizmete açtığımız bu tünelle Ilgaz Dağı 8 dakika gibi kısa bir sürede dışarıdaki hava durumundan etkilenmeden geçilebilecek” diye konuştu. Erdoğan, 718 milyon lira yatırım bedeli olan bu eserin, son aylarda adeta seriye bağladıkları büyük proje açılışlarının şu an itibarıyla son halkası olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: “Haziranda Osmangazi Köprüsü ile başladığımız, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile sürdürdüğümüz açılışlara Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’ni ekliyoruz. Türkiye 2002’de 83 karayolu tüneline sahipti. 14 yılda buna 189 yeni tünel daha ekledik. Kara, demir ve şehir içi tünellerinin toplamında bu sayı 393’e çıkıyor. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 18 bin 300 kilometre ilave ile yaklaşık 25 bin kilometreye ulaştırdık. Ülkemizi yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. Şu anda bin 213 kilometredeyiz. Yeni hatların inşası hızla devam ediyor.”
15 TEMMUZ’U UNUTMADIK
Erdoğan, Avrupa Hesaplama Sistemine geçilmesiyle birlikte milli gelirden büyümeye kadar pek çok alanda aslında çok daha iyi bir seviyede olunduğunun ortaya çıktığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şimdi size bir müjde daha veriyorum; nitekim OECD, Türkiye’nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı. Elbette sıkıntılarımız var. Sınırlarımız içinde ve dışında adeta yeni bir İstiklal Harbi mücadelesi veriyoruz. 15 Temmuz ihanetini unutmadık. Ama bütün bunlar aynı zamanda ülkemizin gelişmeye, kalkınmaya, büyümeye devam ettiği gerçeğini de ortadan kaldırmıyor. Türkiye, güvenlik sorunlarıyla birlikte büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülkedir. Esasen terör saldırılarının ekonomik saldırılarla desteklenmesinin sebebi işte bu başarıdır.” Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşmalarını kimsenin engelleyemeyeceğini vurguladı. Erdoğan “Şu anda sizlerle aynı heyecanı gerçekten Ilgaz Tünelinin o görünen aydınlık yüzünde yaşamak isterdim. Şimdi tabii ekranda izliyorum” dedi.
- Tünelin giriş ve çıkışları ‘köpek balığı’ şeklinde projelendirildi.
- Biri 5 bin 370, diğeri ise 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşuyor
- 16.8 kilometre olan Ilgaz D ağı yolu 5.4 kilometre kısalarak 11.4 kilometreye indi.
- 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunda ulaşım 8 dakikaya düştü.
- Yıllık 345 bin 655 saat zaman, 8.3 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağlanacak.
- Ekonomiye yıllık katkısı 38.2 milyon lira olacak.
15 Temmuz İstiklal Tüneli Ilgaz Dağı’nı dize getirdi
Başbakan Yıldırım’ın açılışını yaptığı 15 Temmuz İstiklal Tüneli, projesi hazırlanmış tüneller arasında 3. sırada yer alıyor. ‘Trafiğe açık en uzun tünel’ unvanını alan ve İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan tünel 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı’nda ulaşımı 8 dakikaya düşürdü.
lgaz Dağı’na inşa edilen ‘Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nin açılışını Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Projesi hazırlanmış tüneller arasında 3. sırada olan tünel, ‘trafiğe açık en uzun tünel’ unvanını aldı. İç Anadolu’yu Batı Karadeniz’e bağlayacak tünel 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunda ulaşım 8 dakikaya düştü. Törende konuşan Başbakan Yıldırım tünelin temelini 9 Kasım 2012’de karlı bir günde attıklarını ifade ederek, açılışını da yine bolluk ve bereket dolu bir günde yaptıklarını söyledi. Yıldırım, sadece Çankırı ve Kastamonu için değil tüm Türkiye için de çok büyük öneme sahip bir eseri ülkeye kazandırdıklarını, 139 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.
ÜÇ DAKİKADA GELDİK
Son olarak geçen hafta İstanbul’da Avrasya Tüneli’ni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlitte açtıklarını anımsatan Yıldırım, o günden bu yana İstanbul’da köprülerdeki trafiğin rahatladığını, İstanbullular’ın Sarayburnu’ndan Haydarpaşa’ya denizin 106 metre dibinden geçerek konforlu bir seyahat yaptıklarını dile getirdi. Bugün de Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan en hayati noktada tünel açılışı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yıldırım, tünelin Çankırı ve Kastamonu illerinin ulaşım, ekonomi ve kalkınmadaki adımlarını artıracağını belirterek “Kastamonu’ya havaalanına indik. Tünelin Kastamonu girişi ile buradaki çıkışı arası 3 dakika. 110 kilometreyle ama 70 ile gelmek gerekiyor ve oluyor 5 dakika. Biz biraz hızlı geldik ama siz siz olun kurallara uyun. Yolların kıralı olmaz, kuralı olur” ifadesini kullandı.
Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nin hayata geçirilmesiyle ülke ekonomisine yılda 40 milyon lira katkı sağlanacağını bildirdi. Yıldırım “700 milyonu aşan bu proje ile Çankırı, Kastamonu, Ankara’ya komşu kapısı oluyor. Çankırı-Kastamonu arası bundan sonra bir saatin altına düşecek. Başı dumanlı Ilgaz Dağı’nın sizlere yaşattığı zorluklar bugün itibarıyla artık tarihe karışıyor” dedi.
TÜNEL HAYAT KURTARACAK
Yıldırım, trafik kazalarının da kazalarda yaşanan acıların da artık biteceğine işaret ederek “Onların da bedeli yok. Bir insanın bedeli bir dünyaya bedel. Bir insan hayatı kurtarmak, dünyayı bütün bir alemi kurtarmaktır. Onun için de bu tünel, aynı zamanda hayat kurtaracak. Türkiye Transit Karayolu üzerinde bulunan İstiklal Tüneli ile İç Anadolu’yu Batı ve Orta Karadeniz’e bağlıyoruz. Burası sadece Kastamonu’ya hizmet etmiyor aynı zamanda bütün Orta Karadeniz’e hizmet ediyor” ifadesini kullandı. Açılış törenine, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da katıldı.
Yıldırım’a sığınak oldu
Başbakan Yıldırım’ın, 15 Temmuz’da darbe girişiminin başladığı saatlerde Kastamonu’ya geçerken bir süre kaldığı Ilgaz Tüneli’nin adı Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli olarak değiştirilmişti. Başbakan, o geceyi “Yaptığımız, temelini attığımız tünel bize sığınak oldu” sözleriyle anlatmıştı.
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