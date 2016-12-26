En zor yılda görkemli final

SINIF ALTADIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş’taki Mabeyn Köşkü’nden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılış törenine telekonferansla bağlanarak sürpriz yaptı. Başbakan Binali Yıldırım’ın açılışını yaptığı tünelde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, Orta Karadeniz’i İç Anadolu’ya, oradan da Türkiye’nin diğer yerlerine bağlayan tünel sayesinde Ilgaz Dağı’nın kesintisiz, güvenli ve konforlu bir yolculuğu karşılayabileceğini belirterek, geçidin aynı zamanda özellikle kış mevsiminde sürücülerin korkulu rüyası olduğunu vurguladı.

718 MİLYONA MAL OLDU

Erdoğan, 17 kilometrelik bu geçidin, zorlu kış şartlarında sık sık kapandığı için vatandaşların mağdur olduğunu aktararak, “Hizmete açtığımız bu tünelle Ilgaz Dağı 8 dakika gibi kısa bir sürede dışarıdaki hava durumundan etkilenmeden geçilebilecek” diye konuştu. Erdoğan, 718 milyon lira yatırım bedeli olan bu eserin, son aylarda adeta seriye bağladıkları büyük proje açılışlarının şu an itibarıyla son halkası olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: “Haziranda Osmangazi Köprüsü ile başladığımız, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile sürdürdüğümüz açılışlara Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’ni ekliyoruz. Türkiye 2002’de 83 karayolu tüneline sahipti. 14 yılda buna 189 yeni tünel daha ekledik. Kara, demir ve şehir içi tünellerinin toplamında bu sayı 393’e çıkıyor. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 18 bin 300 kilometre ilave ile yaklaşık 25 bin kilometreye ulaştırdık. Ülkemizi yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. Şu anda bin 213 kilometredeyiz. Yeni hatların inşası hızla devam ediyor.”

15 TEMMUZ’U UNUTMADIK

Erdoğan, Avrupa Hesaplama Sistemine geçilmesiyle birlikte milli gelirden büyümeye kadar pek çok alanda aslında çok daha iyi bir seviyede olunduğunun ortaya çıktığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şimdi size bir müjde daha veriyorum; nitekim OECD, Türkiye’nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı. Elbette sıkıntılarımız var. Sınırlarımız içinde ve dışında adeta yeni bir İstiklal Harbi mücadelesi veriyoruz. 15 Temmuz ihanetini unutmadık. Ama bütün bunlar aynı zamanda ülkemizin gelişmeye, kalkınmaya, büyümeye devam ettiği gerçeğini de ortadan kaldırmıyor. Türkiye, güvenlik sorunlarıyla birlikte büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülkedir. Esasen terör saldırılarının ekonomik saldırılarla desteklenmesinin sebebi işte bu başarıdır.” Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşmalarını kimsenin engelleyemeyeceğini vurguladı. Erdoğan “Şu anda sizlerle aynı heyecanı gerçekten Ilgaz Tünelinin o görünen aydınlık yüzünde yaşamak isterdim. Şimdi tabii ekranda izliyorum” dedi.