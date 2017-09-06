Enerji 6 dev adımla şaha kalkacak

Enerji Bakanlığı’nın yürüttüğü yerli ve milli enerji kaynakları projelerine büyük bir destek de AK Parti ekonomi yönetiminden geldi. AK Parti Ekonomi İşleri Genel Başkan Yardımcılığı’nca hazırlanan “Yerli Enerjide YEKA Hamlesi” başlıklı raporda, sektördeki 6 önemli hamle öne çıkarıldı. Buna göre önümüzdeki dönem, enerji faturası aşağı çekilecek, kişi başına düşen enerji kullanım miktarı artacak, YEKA’ya teknoloji yatırımı ihracat ise bu projeyi üst seviyeye taşıyacak. Böylece dışa bağımlılık azalacak. Yenilenebilir enerjinin ekonomiye katkısı en üst düzeye çıkarılacak. Enerji yatırımları büyümeye ivme katacak.

BAŞARAMAZSAK CARİ AÇIK ARTARAK SÜRER

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında hazırlanan raporda hükümetin yeni döneme ilişkin enerji ajandası ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları projeleri değerlendirildi. Raporda ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ve kişi başına düşen milli gelirin artmasıyla birlikte kişi başına düşen elektrik tüketim miktarının da arttığına vurgu yapıldı. Bu durumun da elektrik üretiminde ithalata olan bağımlılığın düşürülmediği takdirde döviz açığının, nüfus ve ekonomik aktiviteye bağlı olarak iki yönlü olarak artarak devam edeceğine işaret edildi.

Yine 2002-2016 döneminde Türkiye’de yıllık elektrik üretiminin yüzde 49,4’ünün yerli kaynaklardan, yüzde 50,6’sının ise yabancı kaynaklara dayandığına dikkat çekilen raporda bu dışa bağımlılığın azaltılması için yenilenebilir enerji kaynaklarının ön plana çıkarılmasının kritik bir dönüşüm olacağı vurgulandı.

YEKA’NIN AVANTAJLARI

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları’nın (YEKA) hayata geçirilmesiyle Türkiye’nin 1000 MW kapasiteli elektrik üretim tesisi olacak. Bu da ölçek elektrikteki birim maliyetlerini düşürecek. Ayrıca kurulacak santral ile 15 yıl boyunca elektrik üretiminden dolayı sabit fiyattan elektrik alım garantisi oluşacak. Elektrik üretim tesislerinde kullanılacak olan ekipmanların büyük çoğunluğu yerli üretilecek. Böylece bir yandan enerji güvenliği sağlanırken, bir yandan da döviz açığı kapatılacak. Yerli kaynaklar, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) başta olmak üzere sektöre ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği raporda hedefler yandaki gibi sıralandı.

YEKA İLE YERLİ ÜRETİM ARTIYOR:

YEKA projeleriyle doğayı koruyan, yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı artırılacak. Bu alandaki ileri teknoloji uygulamaları ve tecrübelerinin Türkiye’ye transferi sağlanacak. Türkiye söz konusu teknolojileri küresel ölçekte ihraç eden ülke mevkiine gelecek.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK:

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin toplam içindeki payı 2002’de yüzde 26.3 iken geçen yıl itibariyle yüzde 33.2’ye yükseldi. Aynı dönemde rüzgar enerjisinin payı yüzde 0.004’ten yüzde 5.7’ye, güneş enerjisinin payı sıfırdan yüzde 0.4’e çıktı.

CARİ AÇIĞA İLAÇ:

İthalata bağımlılığın yüksek olduğu bu sektörde, cari açık sorunu ve arz güvenliği gözetilerek yerli ve yenilenebilir kaynaklardan azami yararlanma yoluna gidilecek. Yenilenebilir enerjinin ekonomiye katkısını en üst seviyeye çıkarmak için ekipmanlarda yerli imalat düzeyi artırılacak. EKA projeleri kapsamında Türkiye’de üretimi zorunlu tutulan rüzgâr türbinlerinin endeksteki sıralaması 220, güneş panellerinin de 439 oldu. YEKA kapsamında yerli üretimi gerçekleştirilecek..

KÜRESEL PROJELERE İMZA ATILIYOR:

YEKA projeleri ile kamu tarafından tahsis edilen alanlarda yenilebilir enerji kaynaklı elektrik santralleri ve bu santrallerde kullanılacak ekipmanların ağırlık olarak yerli kaynaklarla üretileceği fabrikaların kurulması sağlanıyor. Büyük yatırımların hayata geçirilmesini sağlayan YEKA projeleri karşılıklı kazan-kazan prensibine göre dizayn ediliyor. Söz konusu teknolojiler Türkiye’nin üretim kapasitesine entegre edilecek ve yerli kadrolar bu alanda uzmanlaşacak. Yüzde 80 yerli personelin çalışacağı ARGE merkezleri kurulacak.

BİRİM MALİYETLER DÜŞECEK:

YEKA’nın firmalar için de bir dizi avantajı bulunuyor. Elektrik üretim santralinin 1000 MW’lik bir hacimde kurulması ölçek ekonomisinden kaynaklı birim maliyetleri düşürecek. Kurulacak olan elektrik üretim santraline 15 yıl boyunca sabit fiyattan elektrik alım garantisi verilecek.

FABRİKA ALANI DEVLETTEN:

Bu kapsamdaki yatırımlarda elektrik santrali ve ekipman üretim fabrikasının kurulacağı alanlar devlet tarafından tahsis edilecek. YEKA kapsamında kurulacak santraller en az 2 yıllık üretim kapasiteli olacak. (Yeni Şafak)