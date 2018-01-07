Enerjide rüzgar tersine döndü

Rekabet ortamının gelişmesiyle ihalelerde artık ‘eksi fiyatlara’ geçilmeye başlanıldı. Geçen yıl yapılan rüzgar ihalelerin yüzde 86’sında ‘eksi fiyat’ ortaya çıktı. Bu da sektörün daha rekabetçi hale gelmesine ve devletin kasasına da para girmesine neden oluyor. Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi Deloitte Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri Elif Düşmez Tek, geçen yılın son haftasında yapılan rüzgar enerjisi önlisans ihalelerinde çıkan eksi fiyatlarla tarihi öneme sahip bir sürecin yaşandığını belirterek, “Bu rakamlar rüzgar enerjisinin destekleme mekanizmasına muhtaç bir teknoloji olma fazını tamamlayıp, rekabetçi bir teknoloji olma fazına geçtiğini gösteriyor” dedi.

DEVLET KAZANIYOR

Toplamda iki bin 110 megavatlık rüzgar santrali kurma hakkı için yapılan ihalelerde ‘eksi’ fiyatların birbiri ardına geldiğini anımsatan Tek, şunları söyledi: “Eksi fiyat, teklifi verenin üreteceği enerjiyi piyasa fiyatı üzerinden satarak elde edeceği gelirden ihalede teklif edilen miktar kadarını devlete ödemeyi taahhüt etmesi, yani karlılığını korumayı öngörebilmesi anlamına gelmektedir. “