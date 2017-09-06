Enerjide yerli ve milli kaynak hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yerli ve milli enerji kaynaklarının artırılması projesi, AK Parti tarafından hazırlanan bir raporla desteklendi. Ekonomi yönetimince hazırlanan "Yerli Enerjide YEKA Hamlesi" başlıklı raporda sektördeki 6 önemli hamleye vurgu yapıldı. Bu kapsamda enerji faturası aşağı çekilecek, kişi başına düşen enerji tüketim miktarı artacak, YEKA'ya teknoloji yatırımı ihracatı üst seviyeye taşıyacak, dışa bağımlılık azalacak, yenilenebilir enerjinin ekonomiye katkısı en düzeye çıkarılacak, enerji yatırımları büyümeye ivme katacak. AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında hazırlanan raporda AK Parti'nin yeni döneme ilişkin enerji politikaları ortaya konuldu. Yerli kaynaklar, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) başta olmak üzere sektöre ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği raporda hedefler sıralandı ve şu tespitler yapıldı:

YEKA İLE YERLİ ÜRETİM ARTIYOR: Yerli, temiz, güvenilir yenilenebilir enerji kaynakları AK Parti'nin enerji politikalarının vazgeçilmez başlıklarından biri. YEKA projeleriyle doğayı koruyan, yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı artırılacak. Bu alandaki ileri teknoloji uygulamaları ve tecrübelerin Türkiye'ye transfer edilmesi sağlanacak. Türkiye söz konusu teknolojileri küresel ölçekte ihraç eden ülke konumuna gelecek.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ELEKTRİK MİKTARI ARTIYOR: Büyüme beraberinde artan enerji faturası meydana getiriyor. Ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ve kişi başı milli gelirin artmasıyla kişi başına düşen elektrik tüketim miktarı da arttı.

YERLİ KADROLAR UZMANLAŞACAK: Yeni teknolojiler Türkiye'nin üretim kapasitesine entegre edilecek ve yerli kadrolar bu alanda uzmanlaşacak. Yüzde 80 yerli personelin çalışacağı Ar-Ge merkezleri kurulacak.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK: Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin toplam içindeki payı 2002'de yüzde 26.3'ken geçen yıl itibarıyla yüzde 33.2'ye yükseldi. Aynı dönemde rüzgâr enerjisinin payı yüzde 0.004'ten 5.7'ye, güneş enerjisinin payı sıfırdan yüzde 0.4'e çıktı. Yenilenebilir enerji santrallerinin üretim düzeylerinde ciddi artış olacak.

İHRACATA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK: YEKA kapsamında Türkiye'de üretimi zorunlu tutulan rüzgâr türbinlerinin endeksteki sıralaması 220, güneş panellerinin de 439 oldu. YEKA kapsamında yerli üretimi gerçekleştirilecek olan bu ürünler, Türkiye'nin en büyük 10 ihracat kaleminin ortalamasının çok üzerinde içerdikleri teknoloji yoğunluğuyla teknoloji kapasitesini ileri seviyelere taşıyacak.

FABRİKA ALANLARI DEVLETTEN: Yapılan yatırımlarda elektrik santrali ve ekipman üretim fabrikasının kurulacağı alanlar devlet tarafından tahsis edilecek. YEKA kapsamında kurulacak santraller en az 2 yıllık üretim kapasitesine cevap verecek.

KÜRESEL PROJELERE İMZA ATILIYOR: Türkiye yenilenebilir enerji konusunda adımlarını büyüttü, 2017 itibarıyla küresel çapta projeleri yaşama geçiriyor. YEKA projeleri ile kamu tarafından tahsis edilen alanlarda yenilebilir enerji kaynaklı elektrik santralleri ve bu santrallerde kullanılacak ekipmanların ağırlık olarak yerli kaynaklarla üretileceği fabrikaların kurulması sağlanıyor. YEKA projeleri karşılıklı kazan-kazan prensibine göre planlanıyor.

YEKA'NIN KAMUSAL AVANTAJLARI: Kamu kaynakları kullanılmadan ülkeye 1.000 MW kapasiteli elektrik üretim tesisleri kazandırılacak. Kurulu güç ve elektrik üretiminde yerli, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artırılacak. Elektrik üretim tesislerinde kullanılacak ekipmanların büyük çoğunluğu yerli üretilecek. Enerji güvenliği sağlanırken döviz açığı kapatılacak.

CARİ AÇIĞIN İLACI: İthalata bağımlılığın yüksek olduğu bu sektörde cari açık sorunu ve arz güvenliği gözetilerek yerli ve yenilenebilir kaynaklardan azami yararlanma yoluna gidilecek. Yenilenebilir enerjinin ekonomiye katkısını en üst seviyeye çıkarmak için ekipmanlarda yerli imalat düzeyi artırılacak ve özgün teknolojiler geliştirilecek.

DEVLER TÜRKİYE PAZARI İÇİN YARIŞTI

Raporda, 3 Ağustos'ta gerçekleşen, 8 rüzgâr türbini üreticisinin katıldığı Rüzgar Enerjisi YEKA Projesi'nin önemine dikkat çekildi. Siemens- Türkerler-Kalyon Enerji ortaklığının kazandığı ihale kapsamında yılda 150 rüzgâr türbini veya 400 MW üretim kapasitesine sahip rüzgâr tribünü fabrikası kurulacağı anımsatıldı. Raporda projenin hayata geçmesi için 1 milyar dolar üzerinde yatırım yapılacağı tahminine yer verildi. (Sabah)