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Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2016 yılında yüzde 8,53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,94 arttı. TÜFE geçen yılın aralık ayında ise yüzde 1,64, Yİ-ÜFE ise yüzde 2,98 artış gösterdi.

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Tüketici fiyatları bazında aralıkta en yüksek fiyat artışı yüzde 60,01 ile patlıcan, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 16,64 ile portakalda görüldü.

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