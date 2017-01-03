Enflasyon rakamları açıklandı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2016 yılında yüzde 8,53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,94 arttı. TÜFE geçen yılın aralık ayında ise yüzde 1,64, Yİ-ÜFE ise yüzde 2,98 artış gösterdi.
- AA
Tüketici fiyatları bazında aralıkta en yüksek fiyat artışı yüzde 60,01 ile patlıcan, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 16,64 ile portakalda görüldü.
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