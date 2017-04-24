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Enstitüde 15 milyon yavru balık üretilecek

Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde bu yıl Beymelek Dalyanı'ndan alınan anaç balıklarla toplam 15 milyon yavru balık üretimi yapılacak.

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Merkezi Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından Beymelek Dalyanı'ndan levrek, çupra, sarıağız, çinekop ve lahos (grida) anaçları alınıyor. Havuzlarda beslenen anaçlardan alınan larvalar yavru balığa dönüşüyor. 28 havuzda larva, 32 havuzda yavru balık üretimi yapılıyor. 15 havuzda da değişik cinslerden yaklaşık 1100 anaç balık besleniyor. Toplam 3 bin metrekarelik alanda üretim yapılıyor. Şu an üretim havuzlarında 10 milyon levrek yavrusu, 3 milyon çupra yavrusu üretilmiş durumda. Belirli ağırlığa gelen çupra ve levrek yavrularının satışı başladı. Mayıs ayı başından itibaren ilk kez sarıağız yavrusunun üretimine başlanacak. Bunların yanında lahos, çinekop anaçlarından alınan larvalardan yavru üretme deneme çalışmaları yapılıyor.
 
HAVUZLARDA BESLENİYOR
 
Anaçlardan alınan larvalar önce özel havuzlara bırakılıyor. Özel olarak karides, kalamar ve hamsi gibi balıklardan üretilen sıvı yemlerle besleniyor. Yavru konumuna geçince yavru balık havuzlarına alınıyor. Her aşamada boylama yapılarak boylarına göre değişik havuzlara alınıyor. Havuzlarda katı yemlerle beslenen yavrular 90 gün içinde 300-400 miligram seviyesine geliyor. Yavru balıklar özel sektöre 300 miligram ile 2 gram arasında satılıyor. Şu anda satılan yavruların tanesi 15-60 kuruş arasında değişiyor. Özel sektör, özel donanımlı kamyonlarla yavruları üretim merkezlerine taşıyor. Üretim aşamasında yavru balıkların beslenmesi, hastalıkları ve üretimi konusunda bilimsel çalışmalar yapılıyor.
 
YÜZDE 5'İ KARŞILANIYOR
 
Enstitünün teknik koordinatörü Durali Eraslan, "Üretimde toplam 15 milyon yavru balık hedefimiz var. Üretilen bu yavru balıklarla sektörün balık ihtiyacının yüzde 5'ini karşılamaktayız. Asıl amacımız yaptığımız besleme, hastalık gibi çalışmalarla sektörün ihtiyacı olan bilimsel verileri elde edip, sektöre öncülük etmek" dedi.
 

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