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EPDK 11 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 11 şirkete lisans verildi. Farklı piyasalardaki 13 şirketin lisansı sona erdirilirken, LPG piyasasındaki 1 şirketin lisansına yeniden geçerlilik kazandırıldı.

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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 9 şirkete üretim, 1 şirkete tedarik lisansı verilirken, 5 şirketin tedarik ve 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 1 şirkete madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin madeni yağ, 1 şirketin rafinerici ve 1 şirketin de biyodizel işleme lisansı sona erdirildi.

Ayrıca, doğalgaz piyasasında 1 şirketin LNG iletim, 1 şirketin de toptan satış lisansı iptal edildi.

LPG piyasasında da 1 şirketin lisansına yeniden geçerlilik kazandırıldı.

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