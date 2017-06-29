EPDK: 3 ay boyunca elektriğe zam yapılmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan gelecek 3 aylık dönemde elektrik fiyatlarında artış olmayacağı bildirdi. EPDK'dan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere gelecek 3 ay için perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı ifade edildi.

Abonelerin, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak tarife tablolarına kurumun internet sitesinden ulaşabileceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: “Mesken abonesinin 100 kilovatsaat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar, Ocak-Haziran aylarında olduğu gibi Temmuz-Eylül aylarında da yaklaşık 41 lira olacak.”