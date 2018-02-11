Esnaf ve çiftçiye faizsiz kredi paketi

Hükümet, çiftçi, esnaf ve sanatkarın uygun koşullarda kredi desteğinden yararlanması için iki ayrı düzenleme yaptı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan ‘çiftçi paketi’ne göre Ziraat Bankası ve Tarım Kredi tarafından tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak. Sığır yetiştirene ve sertifikalı tohum kullanana ise 100 bin lira faizsiz kredi verilecek. Resmi Gazete’de yayınlanan ‘esnaf paketi’nde ise kredilerde yüzde 50-100 aralığında faiz indirimi uygulanacak. Faiz indirimi kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde yüzde 100’ü bulacak. Kredi paketinde yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

- Ziraat Bankası ve Tarım Kredi tarafından kullandırılacak düşük faizli krediden üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları kredi miktarına göre ve yatırımla işletme dönemleri esas alınarak kademeli olarak yararlandırılacak.

- Su ürünlerinde de üst limiti 5 milyon lira olmak üzere 100 bin liraya kadar hem yatırım hem de işletme döneminde faizsiz kredi verilecek. 100 bin lira ile 5 milyon lira arasındaki kredilerin faizlerinde de yatırım döneminde yüzde 100, işletme döneminde yüzde 50 indirim uygulanacak.

- Örtüaltı tarım yapan işletmelere, kullanacakları 750 bin liraya kadar olan kredilerin faizlerinde yatırım döneminde yüzde 75, işletme döneminde yüzde 50 indirim yapılacak. Yaygın bitkisel üretim için kullanılan 250 bin liraya kadar kredi için de faizlere yüzde 50, 250 bin lira ile 750 bin lira arasındaki krediler için de yüzde 25 indirim uygulanacak.

- Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi için 10 milyon liraya kadar, bunların kullanımı için de 100 bin liraya kadar faizsiz kredi sağlanabilecek.

- Süs bitkisi üretimi, stratejik bitkisel üretim, sera modernizasyonu, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları, tarımsal mekanizasyon, modern sulama, arazi alımı, lisanslı depoculuk ve soğuk hava deposu ve tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlar da kredi faizi indirimi yoluyla desteklenecek.