Esnaf ve çiftçiye faizsiz kredi paketi
Çiftçi ve esnafa ucuz kredi desteği geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan iki ayrı karara göre hayvan yetiştirene ve sertifikalı tohum kullanana 100 bin lira faizsiz kredi verilecek. Esnaf ve sanatkarların kredilerinde de yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.
Hükümet, çiftçi, esnaf ve sanatkarın uygun koşullarda kredi desteğinden yararlanması için iki ayrı düzenleme yaptı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan ‘çiftçi paketi’ne göre Ziraat Bankası ve Tarım Kredi tarafından tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak. Sığır yetiştirene ve sertifikalı tohum kullanana ise 100 bin lira faizsiz kredi verilecek. Resmi Gazete’de yayınlanan ‘esnaf paketi’nde ise kredilerde yüzde 50-100 aralığında faiz indirimi uygulanacak. Faiz indirimi kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde yüzde 100’ü bulacak. Kredi paketinde yer alan bazı düzenlemeler şöyle:
- Ziraat Bankası ve Tarım Kredi tarafından kullandırılacak düşük faizli krediden üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları kredi miktarına göre ve yatırımla işletme dönemleri esas alınarak kademeli olarak yararlandırılacak.
- Su ürünlerinde de üst limiti 5 milyon lira olmak üzere 100 bin liraya kadar hem yatırım hem de işletme döneminde faizsiz kredi verilecek. 100 bin lira ile 5 milyon lira arasındaki kredilerin faizlerinde de yatırım döneminde yüzde 100, işletme döneminde yüzde 50 indirim uygulanacak.
- Örtüaltı tarım yapan işletmelere, kullanacakları 750 bin liraya kadar olan kredilerin faizlerinde yatırım döneminde yüzde 75, işletme döneminde yüzde 50 indirim yapılacak. Yaygın bitkisel üretim için kullanılan 250 bin liraya kadar kredi için de faizlere yüzde 50, 250 bin lira ile 750 bin lira arasındaki krediler için de yüzde 25 indirim uygulanacak.
- Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi için 10 milyon liraya kadar, bunların kullanımı için de 100 bin liraya kadar faizsiz kredi sağlanabilecek.
- Süs bitkisi üretimi, stratejik bitkisel üretim, sera modernizasyonu, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları, tarımsal mekanizasyon, modern sulama, arazi alımı, lisanslı depoculuk ve soğuk hava deposu ve tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlar da kredi faizi indirimi yoluyla desteklenecek.
Girişimcilik eğitimini bitirene büyük destek
Esnaf ve sanatkarın finansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanması amacıyla önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Halk Bankası tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılıp bakiyesi 2018 yılına devreden krediler ile bu sene sonuna kadar kullanılan kredilerde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, çini ve çömlek yapımı gibi meslek kollarında faaliyet gösteren ve ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ sahibi esnaf ve sanatkarlara söz konusu tarihlerdeki krediler için sıfır faiz uygulanacak.
- KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren, 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullandırılabilecek. Bu imkandan bakiyesi 2018’e devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak. Karar kapsamında bakiyesi 2018 yılına devredenler için de yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.
- Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılan 30 bin lira tavanlı kredilerden bakiyesi 2018 yılına devredenler için yüzde 100 faiz indirimi sağlanacak.
Ustalık şartı 1 yıla indi
Esnafa kredi kullandırılırken aranan ‘ustalık belgesi’ şartı 1 yıla indi. Buna göre Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belge ile ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara da faizsiz kredi desteği verilecek.
HAYVAN YETİŞTİRENE 100 BİN LİRA
sütçü, etçi, kombine sığır yetiştiricilerine kredi üst limiti 12.5 milyon lira olmak üzere alacakları 100 bin liraya kadar kredilerin faizlerinde yüzde 100 indirim uygulanacak. Bu oran 100 bin lira ile 750 bin lira arasındaki kredilerde yatırım döneminde yüzde 100, işletme döneminde yüzde 50, 750 bin lira ile 5 milyon lira arasındaki kredilerde sırasıyla yüzde 75 ve yüzde 50, 5 milyon lira ve 12,5 milyon lira arasındaki kredilerde yüzde 50 ve yüzde 25 olarak uygulanacak. Yaygın hayvansal üretimde de 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilebilecek. Damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı sektörü, kanatlı damızlık yetiştiriciliğinde alınacak kredilerde de değişen oranlarda faiz indirimi sağlanacak.
Fakıbaba, Bolu Belediyesi’nce düzenlenen törende üniversiteyi kazanan öğrencilere bilgisayar dağıttı.
300 KOYUN DESTEĞİ HERKESE YOK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, köye geri dönüşleri sağlamak için gündeme gelen ‘300 koyun ve asgari ücret’ desteğine açıklık getirdi. Bolu Valiliği’ni ziyaret eden ardından da Bolu Belediyesi tarafından ‘Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi’ kapsamında 9’uncusu gerçekleştirilen üniversite öğrencilerine dizüstü bilgisayar dağıtımı törenine katılan Fakıbaba 300 koyun desteğiyle ilgili olarak “Bu proje herkese bedava koyun verilecek anlamına gelmiyor. Bizim düşüncemiz de ‘Herkese koyun verelim’ değil. Merası olacak, barınağı olacak, bu işle iştigal etmiş olacak, kredibilitesi olacak. Herkese vereceğiz diye bir kaide yok” dedi.
İthalatı önleyeceklerini vurgulayan Fakıbaba, “Daha sonra da ihracata geçeceğiz. Bunlar öyle ezbere konuşulan laflar değildir. Yavaş yavaş da inşallah bunların semeresini almaya başlayacağız. Gıda, tarım ve hayvancılık olmazsa olmazımızdır. Milli bir olaydır” diye konuştu.
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