Esnafa kredi müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grubu’nda yaptığı konuşmada, esnafa yeni kredi müjdesi verdi. Halk Bankası ile TESKOMB’un yeni bir adım attığını belirterek “Esnafa yeni müjde” diyen Yıldırım, esnaf ve sanatkarların kullanacağı işletme kredisi sınırının 150 binden 200 bine çıkarıldığını açıkladı. Yıldırım “Esnafımız ayrıca iş yerini satın almak isterse, 500 bin lira krediyi 10 yıl vadeyle alabilecek. Esnaf ve sanatkarlarımız iş yerinde yeni araç alırsa taşıt edindirme kredisini de kullanabilecek. Bunun da vadesi 5 yıl, 500 bin lira. Tabii bütün bunların faizi piyasa faiziyle değil, özel. Hazine’nin desteklediği düşük oranlı faiz olacak. Bütün bu yenilikler esnafımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

TAM BİR SOYGUN

Kredi kullanan esnaf sayısının 15 yıl önce 63 bin olduğuna işaret eden Yıldırım, bugün bu sayının 450 bine ulaştığını söyledi. Yıldırım, 2002’de kredi üst sınırının 5 bin lira ve faizin yüzde 47 olduğunu anımsatarak, “Tam bir soygun” dedi. Yıldırım, şimdi üst sınırın 150 bin liraya çıktığını, faizin ise sıfır ile 4,5 arasında olduğunu, üzerini Hazine’nin karşıladığını anlattı. Esnafı, büyüyen, güçlü Türkiye’nin ana belkemiği olarak gördüklerini belirten Yıldırım, böyle gördükleri için 15 yıldır esnafa desteklerinin artarak devam ettiğini söyledi.

FAİZE MAKUL SINIR

Yıldırım, AK Parti’nin ilk iktidara geldiği 2002’de, bir yıl boyunca bütün esnafa 153 milyon lira kredi verilirken bugün bu rakamın yıllık 22 milyar olduğunu bildirdi. Yıldırım, 2002’den bu yana 1.5 milyon esnaf ve zanaatkarın, 70 milyar lira kredi kullandığını, bu yılın ilk 9 ayında ise esnafa açtıkları kredinin 9 milyar lirayı geçtiğini belirtti. Yıldırım, büyüme yüzde 5’in üzerinde seyrediyorken, küresel ve yerel yatırımlar günden güne artıyorken faizlerin yüksekte seyretmesinin, ekonomik kurallarla izahının mümkün olmadığını vurguladı. Yıldırım “Bu yüksek faiz, sürekli olacak bir şey değil. Önemli olan faizlerin makul bir seviyeye gelmesi ve artık esnafa faiz farkı desteğine ihtiyaç kalmaması. Hedefimiz budur. Türkiye’nin büyümesi için buna ihtiyaç var. Bu konuda da bundan sonra bazı önemli kararları alacağız. Faiz meselesinin Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartlarla orantılı olmadığını söylüyoruz. Bu konu hükümetimizin birinci derecede öncelikli maddeleri arasında yer almıştır. Alacağımız tedbirlerle, ekonomiye yönelik yeni kararlarla faizlerin de kendi doğal sınırı içinde kabul edilebilir sınırlara çekilmesini sağlayacağız” dedi. Yıldırım, böylece ilave Hazine desteği gerekmeden bu yatırımların gerçekleşmesinin mümkün hale geleceğini ifade etti. Cepte

Fatura düşmezse biz de onları düşürürüz