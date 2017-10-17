Esnafa kredi müjdesi
Başbakan Yıldırım esnafa çifte müjde verdi: Esnaf ve sanatkarların işletme kredisi sınırı 150 bin liradan 200 bin liraya çıktı. İşyeri veya yeni araç almak isteyen esnafa da 500 bin lira kredi verilecek.
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grubu’nda yaptığı konuşmada, esnafa yeni kredi müjdesi verdi. Halk Bankası ile TESKOMB’un yeni bir adım attığını belirterek “Esnafa yeni müjde” diyen Yıldırım, esnaf ve sanatkarların kullanacağı işletme kredisi sınırının 150 binden 200 bine çıkarıldığını açıkladı. Yıldırım “Esnafımız ayrıca iş yerini satın almak isterse, 500 bin lira krediyi 10 yıl vadeyle alabilecek. Esnaf ve sanatkarlarımız iş yerinde yeni araç alırsa taşıt edindirme kredisini de kullanabilecek. Bunun da vadesi 5 yıl, 500 bin lira. Tabii bütün bunların faizi piyasa faiziyle değil, özel. Hazine’nin desteklediği düşük oranlı faiz olacak. Bütün bu yenilikler esnafımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
TAM BİR SOYGUN
Kredi kullanan esnaf sayısının 15 yıl önce 63 bin olduğuna işaret eden Yıldırım, bugün bu sayının 450 bine ulaştığını söyledi. Yıldırım, 2002’de kredi üst sınırının 5 bin lira ve faizin yüzde 47 olduğunu anımsatarak, “Tam bir soygun” dedi. Yıldırım, şimdi üst sınırın 150 bin liraya çıktığını, faizin ise sıfır ile 4,5 arasında olduğunu, üzerini Hazine’nin karşıladığını anlattı. Esnafı, büyüyen, güçlü Türkiye’nin ana belkemiği olarak gördüklerini belirten Yıldırım, böyle gördükleri için 15 yıldır esnafa desteklerinin artarak devam ettiğini söyledi.
FAİZE MAKUL SINIR
Yıldırım, AK Parti’nin ilk iktidara geldiği 2002’de, bir yıl boyunca bütün esnafa 153 milyon lira kredi verilirken bugün bu rakamın yıllık 22 milyar olduğunu bildirdi. Yıldırım, 2002’den bu yana 1.5 milyon esnaf ve zanaatkarın, 70 milyar lira kredi kullandığını, bu yılın ilk 9 ayında ise esnafa açtıkları kredinin 9 milyar lirayı geçtiğini belirtti. Yıldırım, büyüme yüzde 5’in üzerinde seyrediyorken, küresel ve yerel yatırımlar günden güne artıyorken faizlerin yüksekte seyretmesinin, ekonomik kurallarla izahının mümkün olmadığını vurguladı. Yıldırım “Bu yüksek faiz, sürekli olacak bir şey değil. Önemli olan faizlerin makul bir seviyeye gelmesi ve artık esnafa faiz farkı desteğine ihtiyaç kalmaması. Hedefimiz budur. Türkiye’nin büyümesi için buna ihtiyaç var. Bu konuda da bundan sonra bazı önemli kararları alacağız. Faiz meselesinin Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartlarla orantılı olmadığını söylüyoruz. Bu konu hükümetimizin birinci derecede öncelikli maddeleri arasında yer almıştır. Alacağımız tedbirlerle, ekonomiye yönelik yeni kararlarla faizlerin de kendi doğal sınırı içinde kabul edilebilir sınırlara çekilmesini sağlayacağız” dedi. Yıldırım, böylece ilave Hazine desteği gerekmeden bu yatırımların gerçekleşmesinin mümkün hale geleceğini ifade etti. Cepte
Fatura düşmezse biz de onları düşürürüz
Torba Yasa ile getirilen bir başka düzenlemeye dikkat çeken Yıldırım “Cep telefonu görüşmesinde yüzde 25 olan vergiyi yüzde 7.5’a düşürüyoruz. Ev telefonunda görüşmenin vergisi de yüzde 15, bunu da yüzde 7.5’a düşürüyoruz. Telefon şirketleri, vergiler düşmesine rağmen eğer düşürmezse biz de onları düşürürüz. Öyle yağma yok, biz düşüreceğiz, onlar düşürmeyecek. Düşüyorsak da beraber kalkıyorsak da beraber” dedi.
KİRACI ESNAF SEVİNÇLİ
Başbakan Yıldırım’ın esnaf ve sanatkarlar için açıkladığı kredi müjdesi sevinçle karşılandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa “Esnafımıza verilen bu destek boşa gitmez. Ekonomi canlandıracak” derken Yıldırım’ın açıklamasını dükkanında izleyen Edirne’deki tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış “Devletimiz hakikaten çok zor konjonktürden geçerken esnafa yardım ederek devlet babalığını bir kez daha gösterdi” dedi. Esnaf Erkan Güler de “Esnafın gerçekten buna ihtiyacı vardı” diye konuştu. Esnaf tuna Budak ise “Kira olan iş yerimin sahibi olmak isterim. 200 bin lira kredi kullanmayı düşünüyorum” dedi.
CHP’nin ‘Deli Dumrul
Vergisi’ iade edilecekBaşbakan Yıldırım konuşmasında bazı CHP’li belediyeleri, Emlak Vergisi’ne baz teşkil edecek değerlere yaptığı astronomik zamlara Torba Yasa ile sınırlama getirildiğini hatırlatarak bu paraların geri iade edileceğini de açıkladı. Yıldırım bu konuda şunları söyledi: “Bazı belediyeler ellerindeki parayı çar çur ediyor. Para bitince de vatandaşın malına göz dikiyor. 100 liralık yere 5 bin lira kıymet koyuyor. Burası dağ başını mı kardeşim? Sana verilen yetkiyi bu kadar aymaz bir şekilde nasıl istismar edersin? Şimdi buna el attık. Yüzde 50’den fazla artıramayacak. Bunları da daha çok muhalefet belediyeleri yapıyor. Buna da bilin. Yüzde 3 bin 500-yüzde 5 bin vergi artışı olur mu be kardeşim? Bu gaddarlıktır. Bunların hesabını verecekler. Öyle ben yaptım oldu yok. Şimdi tıpış tıpış aldıkları paraları geri verecekler, yeni beyannameler düzenlenecek. Yüz liralık bir değer varsa, vatandaş en fazla 150 lira matrah üzerinden vergisini ödeyecek” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.