Eşten ve babadan emekli maaşı

Aynı anda hem eşinden hem de anne-babadan aylık bağlanması, ölen kişilerin sigorta statüsü, ölüm tarihleri, cinsiyet ve aylık bağlanacak kişinin hangi statüde çalıştığına ve hangi statüde emekli olduğuna göre değişiyor. 30 Eylül 2008’den önce SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve banka sandıkları ayrı kurallara tabiydi.

SİSTEM DEĞİŞTİ

Daha önce, eş veya anne-baba farklı sosyal güvenlik kurumlarına (biri SSK, diğeri Bağkur’a) tabi ise aynı anda hem eşten hem de anne babadan aylık bağlanabiliyordu. Hem eş, hem de anne-baba 30 Eylül 2008’den sonra ölmüşse, kız çocuklarının aynı anda dul ve yetim aylığı alması mümkün değil. Eş ya da anne-babadan birisi 1 Ekim 2008’den önce ölmüşse, sigorta kurumları da farklıysa her iki aylığı birden almak mümkün. Ama çalışanlar için maaş sınırı var.

BİRDEN ÇOK AYLIK İÇİN DİKKAT

SİGORTA FARKLIYSA

Anne-baba Emekli Sandığı’na, eş Bağkur’a bağlıysa hem eşten hem de anne-babadan aylık alınabilir.

Koca Emekli Sandığı’na, anne-baba SSK’ya tabi ise iki aylık bağlanır.

Koca Emekli Sandığı’na, anne-baba Bağkur’a tabi ise anne-baba eğer 1 Ekim 1972-3 Ekim 2000 veya 8 Ağustos 2001- 2 Ağustos 2003 arasında ölmüşse ve kocasından bağlanan aylığı brüt asgari ücretin (1777 TL) altında ise Bağkur maaşını da alır, aksi takdirde ikinci aylığı alamaz.

Kocası Emekli Sandığı’na, anne-babası Bağkur’a tabi, anne-babanın ölüm tarihi yukarıdaki tarihlerin dışında ise iki aylık bağlanır.

ÖLÜM TARİHİNE BAKILMAZ

SSK ve Bağkur’lular açısından hem koca, hem de anne-baba aynı sigortaya tabi ise ölüm tarihi ne olursa olsun iki aylıktan birini tercih eder veya fazla olan aylık bağlanır.

Anne-baba SSK’lı, koca Bağkurlu veya tersi durumda ise bunlardan birinin ya da ikisinin 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölmüş olması durumunda her iki aylık bağlanır. Hem anne-baba, hem de koca 30 Eylül 2008’den sonra ölmüş ise tercih edilen aylık bağlanır.

Koca SSK’lı, anne-baba Bağkurlu ve 1 Ekim 1972-3 Ekim 2000 veya 8 Ağustos 2001-2 Ağustos 2003 arasında ölmüş ise SSK maaşını tam alır. Geliri brüt asgari ücretin altındaysa Bağkur maaşını da alır.