E-ticareti THY uçuracak

“Hava kargonun geleceği, elektronik ticaret ve kargo taşımaları olacak” diyen Turkish Kargo Orta ve Güney Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Tarık Parlak, “Turkish Kargo olarak Türkiye’nin 2023 hedefi kapsamında dünyadaki ilk 5 kargo şirketinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ekspres ve posta taşımalarında hem yolcu hem de kargo uçaklarını kullanıyoruz. 15’i kargo olmak üzere 328 uçakla taşımacılık yapan Turkish Kargo, 777 ve 747 kargo uçaklarını da gelecekte filosuna katacak” dedi. Turkish Kargo olarak İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen ve 130 ülkeden 3 bin 500 kişinin katıldığı Post-EXPO 2017’de stand açtıklarına belirten Parlak, fuar kapsamında katılımcı ülkelerin posta idareleri, ekspres kargo ve sektöre lojistik hizmet sağlayan firmalarla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

2023’TE İLK BEŞTE OLACAĞIZ

Turkish Kargo’nun ikili anlaşmalarla dünyanın her yerine taşımacılık yaptığını anlatan Parlak, bu yıl, geçen yıla oranla yüzde 20’den fazla büyüyen firmanın bu trendi artırarak sürdüreceğini söyledi. PTT AŞ ile kargo taşımacılığı alanında yaptıkları iş birliğinin yurt dışındaki taşımacılıkta iş birliğine devam edeceklerini belirtti. Dünyada posta taşımacılığında en hızlı büyüyen şirketin Turkish Kargo olduğunun altını çizen Parlak, 2018’de ilk fazı açılacak İstanbul Yeni Havalimanı ile şirketin sektördeki konumunun daha da güçleneceğini dile getirdi. Parlak, Turkish Kargo’nun 2023 hedefleri kapsamında taşımacılıkta dünyadaki payını yüzde 5’e yükselterek, globalde ilk 5 firma arasına gireceğini söyledi.