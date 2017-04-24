Dolar düşüş eğilimini sürdürerek 3,60 seviyesine geriledi
16 Nisan'da yapılan referandumda 'evet' çıkmasının ardından, piyasaların rahatlaması ve TL'nin değer kazanmasıyla düşüşe geçen dolar, haftaya 3,60 lira seviyesinde başladı
16 Nisan gecesi sert düşen dolar, aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Cuma günü haftayı 3,64'le kapatan dolar, TL karşısındaki değer kaybını sürdürerek haftaya 3,60 seviyesinde başladı.
Analistler, doların rahatlayan piyasaların etkisiyle düşüş eğilimini sürdürerek 3,60 seviyesinin altına inmesini öngörüyordu.
Haftanın ilk gününe değer kaybıyla başlayan dolar 3,6020 liradan, avro ise 3,9120 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da 3,6000 liradan alınan dolar 3,6020 liradan satılıyor. 3,9100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9120 lira olarak belirlendi.
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