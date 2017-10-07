Evlenecek çiftlere devletten nakit yardım

Devlet evlenenlere ve ilk kez ev alacaklara önemli yardımlar sunuyor. Bu konuda 2 ayrı katkı var. Bunlar çeyiz ve konut hesabı. En az 3 yıl birikim yapanlar, devlet katkısı alabiliyor. Çeyiz hesabına devlet katkısı 5 bin, konut hesabına da 15 bin lirayı aşamıyor. Eşler, bu haktan ayrı ayrı yararlanıp 40 bin lira hibe alabiliyor.

250-2500 TL ARASI

‘Konut hesabı’ açıp asgari 3 yıl hesaba düzenli ödeme yapanlara, konut alım tarihindeki birikimin yüzde 20’sine kadar devlet katkısı ödeniyor. Devlet katkısında üst limit 15 bin lira. Bu hesap, bankaların yurtiçi şubelerinde TL cinsinden mevduat veya katılım fonu hesabı olarak açılabiliyor. Ödemeler aylık veya üç aylık yapılıyor. Aylık ödemelere de alt sınır 250, üst sınır ise 2500 lira.

ÇOCUK ADINA OLABİLİR

18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından konut hesabı açılabiliyor. Posta'nın haberine göre, konut hesabına bir defaya mahsus olmak üzere açılış tarihinde üst sınırı aşan bir tutar yatırılabiliyor ve bu tutar 30 bin lirayı geçemiyor. 5 yılda 75 bin lira biriktiren devletten 15 bin lira yardım alıyor. Katkının hesaplanmasında konut alım tarihindeki birikim esas alınıyor.

AYDA 100 LİRAYA ÇEYİZ HESABI

Evlilik hazırlığı yapanlar bankalarda mevduat hesabı veya ‘katılım fonu’ (faizsiz) hesabı açtırabiliyor. Çeyiz hesabı açılırken bankayla sözleşme yapılıyor. Çeyiz hesabı sadece bir kişi adına ve TL olarak açılıyor. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasileri tarafından çeyiz hesabı açılabiliyor. Çeyiz hesabı açanların, her ay bankaya 100 ile 1000 lira arasında düzenli para yatırması şart.

EN FAZLA ÜÇ GECİKME

Katılımcılar, hesabı açarken bir defaya mahsus 15 bin liraya kadar toplu para yatırabiliyor. Çeyiz hesabına 1 ya da 3 ayda bir para yatırılabiliyor. Çeyiz katkısından yararlanabilmek için evlilik tarihinden en az 3 yıl önce hesaba düzenli ödeme yapılması gerekiyor. Ayrıca evliliğin 27 yaşını doldurmadan yapılması şart. Bu koşulları yerine getirenler evlendikten sonra bankaya (6 ay içinde) başvurarak 5 bin lira devlet desteğini alıyor.