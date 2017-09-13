Fakıbaba açıkladı: Hibe desteğinden 81 il faydalanacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesiyle ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe ilişkin, "Daha önceki etaplarda sadece 39 ilde uygulanan yenilenebilir enerji üretim tesisleri için verilen hibe desteğini bu tebliğle beraber artık 81 ile çıkardık. Ayrıca tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularına hindi ve kaz yetiştiriciliğine ait sabit yatırımlarını da ilave ettik" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programıyla ilgili bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe ilişkin basın açıklamasında bulundu. Kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği uygulamasının devam ettiğini duyuran Bakan Fakıbaba, şu açıklamayı yaptı:

“Bakanlık olarak kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarını verdiğimiz yüzde 50 hibe uygulamasıyla desteklemeye devam ediyoruz. Bakanlığımızca bu doğrultuda genel bütçe imkanları ile 2006 yılından itibaren uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar 11 etap uyguladık. Bu etaplarla 7 bin 735 adet tarıma dayalı muhtelif yatırım projesini tamamladık. Bu program kapsamındaki yatırımlar için toplam 3.3 milyar TL hibe desteği verdik. Böylelikle yaklaşık 90 bin kişiye istihdam sağladık. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanacak olan yatırımlara yönelik desteklemelerin usul ve esaslarını belirleyen Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu tebliğ kapsamında yapılacak başvurular, 'www.tarim.gov.tr' internet adresinden bugünden itibaren 90 gün süreyle devam edecek ve 11 Aralık 2017 tarihi itibariyle sona erecektir."

Daha önceki etaplarda sadece 39 ilde uygulanan yenilenebilir enerji üretim tesisleri için verilen hibe desteğinin bu tebliğle 81 ile çıkarıldığını ifade eden Fakıbaba, "Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularına hindi ve kaz yetiştiriciliğine ait sabit yatırımlarını da ilave ettik. En fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli kesimhane için 81 ilde hibe desteğini de ilk kez bu tebliğle beraber vereceğiz. Tebliğle ceviz hasat makinelerini de destek kapsamına aldık. Bu tebliğle bütün projelerin hibeye esas üst limitlerini eşitledik. Bu kapsamda yatırım niteliği yeni tesis olan başvurular 2 milyon TL, tamamlama olan başvurular 1 milyon 750 bin TL, kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurular ise 1 milyon 500 bin TL üst limitini geçemeyecek. Ayrıca kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1 milyon 500 bin TL, diğer yatırım konuları için 500 bin TL üst limitini geçmemek üzere yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Diğer yatırım konuları içerisinde çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler ile bilişim sistemleri ve eğitimi konuları yer alıyor. Bu tebliğimizle beraber kırsal alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza yüzde 50 hibe desteği vererek tarıma dayalı sanayinin gelişmesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Tüm yatırımcılarımızı, söz konusu programa başvurarak kırsal alana yatırım yapmaya davet ediyorum.”