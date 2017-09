Fatsa’da kiralık ev sıkıntısı

Herkesin yatırım için ilçede ev aldığını ve kiralık daire bulurken de vatandaşların zorlandığını belirten Fatsa Emlakcılar Derneği Başkanı Mehmet Onmuş, “Fatsa’da şu an için kiralık ev bulmak çok zor. Her yerde inşaat yapılıyor ve vatandaşlar yatırımlarını ev almaktan yana kullanıyorlar. Kira ödeyeceklerine kredi çekip bankalardan ev sahibi oluyorlar. İlçenin her yerinde inşaatlar devam ediyor ve ister istemez kiralık daireler de olmuyor. Ev sahibi olmak kolaylaşınca dışarıdan ilçemize memur gelen veya imkanı olmayan vatandaşlar kiralık ev bulamıyorlar. Bu durum, emlakçılık sektöründe bu gerçekten önemli bir sorun haline geldi. Geçen yıl 400 TL ile 500 TL arasında olan kiralık daireler bu yıl 500 TL ile 600 TL. Kiralık fiyatlarında bu yıl yaklaşık yüzde 10 artış oldu. Ticari emlak hareketliliği ise geçen yıla oranla daha hızlı” dedi.