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Fed'deki görüş ayrılığı tutanaklara yansıdı

ABD Merkez Bankasının son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin 2018'de yapılacak faiz artışları konusunda derin görüş ayrılığı yaşadığını gösterdi.

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ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 12-13 Aralık'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı. 

FOMC üyelerinin politika faizinin üst sınırını yüzde 1,50'ye yükseltme kararı aldığı toplantının tutanaklarında, bu sene yapılması öngörülen 25 baz puanlık 3 faiz artışına yönelik görüş ayrılıkları öne çıktı.

Bazı üyelerin üç faiz artışını çok "agresif", diğerlerinin ise "yavaş" bulduğuna işaret edilen tutanaklarda, şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç üye, aralık ayı ekonomik projeksiyonlarında 2018 sonu için belirlenen medyan beklentilerden memnun olmadıklarını belirtti. Bu üyeler, böyle bir faiz artırım grafiğinin, kademeli olmasına karşın enflasyonun yüzde 2'ye geri dönmesi hedefiyle uyumlu olmayacağını kaydetti. Diğer birkaç üyeyse ek faiz artışlarının ekonomik projeksiyonlardaki medyan beklentilerden kısmen daha hızlı olmasının uygun olacağını ifade etti. Bu üyeler, finansal şartlarda faiz artışlarına başlandığından bu yana kayda değer bir sıkılaşma yaşanmadığı, düşük faiz oranlarının finansal istikrarı tehdit ettiği ve iş gücü piyasasının giderek sıkılaştığını dile getirdi."

FOMC'nin 2018'e yönelik medyan faiz oranı beklentileri, aralık toplantısının ardından yayınlanan projeksiyon raporunda yüzde 2,1 olarak açıklanmıştı. Bu şu an üst sınırı yüzde 1,5 seviyesinde olan politika faizinde 25 baz puanlık 3 faiz artışı yapılacağına işaret etmişti.

"Vergi indirimlerinin boyutu belirsiz"

Tutanaklarda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla kısa süre önce yasalaşan vergi indirimleri paketinin etkilerine yönelik değerlendirmeler dikkati çekti.

Buna göre, yeni vergi düzenlemesinin tüketici harcamalarını ve yatırımları artıracağını düşünen FOMC üyeleri, buna karşın söz konusu etkinin boyutu konusunda belirsizlik olduğunu ifade etti.

Fed'in para politikasını belirleyen FOMC'nin 2018'deki sekiz toplantısından ilki 30-31 Ocak'ta Washington'da düzenlenecek.

Şu anki Fed Başkanı Janet Yellen'in son FOMC toplantısı olarak kayıtlara geçecek bu toplantıda faiz artırılması beklenmiyor.

Piyasalar FOMC tutanaklarını fiyatlıyor

Fed'in tutanakları öncesinde 1,2026 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, metnin yayınlanmasının ardından 1,2008'e geriledi. Dolar/TL ise tutanakların yayınlanmasını takiben 3,7624'ten 3,7814'e yükseldi.

Altının onsu 1,316 dolardan 1,311 dolara düşerken, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi ise yüzde 2,44'ten yüzde 2,45'e çıktı. ABD borsaları ise tutanakların ardından kazançlarını korudu.

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