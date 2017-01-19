Fenerbahçe ve Galatasaray en zenginler listesinde

Rapora göre, Fenerbahçe 157.7 milyon Euro’yla en çok gelir elde eden kulüpler listesine 25’inci sıradan girdi. Geçen yılı 21’inci sırada tamamlayan Galatasaray ise 155.9 milyon Euro’luk geliriyle 26’ncı oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, önceki 11 sezonu zirvede kapatan Real Madrid’i geride bırakarak 689 milyon Euro’yla en çok gelir elde eden kulüpler listesinin ilk sırasına yerleşti. Son yıllarda eski başarılı dönemlerinden uzak bir performans sergileyen Manchester United’ın 11 yıl aranın ardından zirveye çıkmasında, Premier Lig’in yayın gelirlerindeki artış önemli rol oynadı. Listede ilk 20 içinde 8 İngiliz kulübünün yer alması, dikkati çekti. En fazla gelire sahip 20 futbol kulübünün toplam geliri, bir önceki sezona göre yüzde 12 artarak 7.4 milyar Euro’ya ulaştı ve rekor kırdı.