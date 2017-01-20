FETÖ paralarına Afrika’da sıkı takip

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-25 Ocak tarihleri arasında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’a ziyaret gerçekleştirecek. Afrika açılımı kapsamında Türkiye’nin bu ülkelerle olan yatırım ve dış ticaretinin artırılması da ajandada yer alıyor. Erdoğan’ın üç ülkeye ziyaretleri sırasında çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalanacağı ve işadamlarının katılımıyla iş forumları düzenleneceği kaydedildi. 10 yılda 5 milyar dolardan 20 milyar dolar seviyesine çıkan Afrika ile ticaret hacminin daha da artırılması hedefleniyor. Ayrıca, Türkiye 15 Temmuz’da millete darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün finans kaynağını ortaya çıkarmak için Afrika’daki çalışmalarını artırıyor. Bu kapsamda Tanzanya ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına ilişkin ilk tur müzakereler geçen hafta tamamlandı.

BİLGİ PAYLAŞAMI ÖNEMLİ

Afrika kıtasında Somali, Kenya ve Uganda ile vergi iş birliği ve bilgi değişimini içeren anlaşma daha önce imzalanırken, Cibuti ile de benzer bir anlaşma yapılması planlanıyor. Söz konusu anlaşmalar bilgi değişimi açısından önemli. Birikimlerini yurt dışına kaçıranlar daha rahat takip edilebiliyor. Maliye kaynakları Afrika başta olmak üzere farklı coğrafyadan ülkelerle çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasına yönelik görüşme trafiğinin devam edeceğini belirterek bu anlaşmaların bilgi değişimi açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Bir yetkili, “Anlaşmanın onaylanmasıyla birlikte Maliye kazandığı paranın vergisini ödememek için birikimini yurt dışına taşıyanları daha rahat takip edebilecek. FETÖ yapılanmasına mensup işadamlarına ait bilgilerin paylaşılması noktasında da fayda sağlayacaktır” tespitini yaptı. Ekonomi Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre Maliye Bakanlığı ile Cibuti arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının kısa sürede bitirilmesi öngörülüyor.

89 ANLAŞMA YAPILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Afrika ülkeleri ile görüşmelerini artırırken, Türkiye ile Katar Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 18 Aralık 2016 tarihinde imzalandı. Türkiye ile Burundi Cumhuriyeti arasında benzer bir anlaşma için geçen yılın son ayında müzakeresi gerçekleştirildi. Söz konusu anlaşmalar bilgi değişimi açısından önemli. Birikimlerini yurtdışına kaçıranlar daha rahat takip edilebiliyor. Bugüne kadar imzalanan anlaşmaların toplam sayısı geçen yıl sonu itibariyle 89’a yükseldi. Bunlardan 83’ü yürürlüğe girmiş durumda. Çok sayıda ülke ile de görüşmeler sürüyor. Anlaşmaları yürürlükte olan ülkelerden 27’si Avrupa Birliği (AB) üyesi. ve kaçağı ile daha etkin bir mücadele yürütmeleri mümkün olacak.