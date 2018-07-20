FETÖ’nün beslemelerinden ekonomik tehdit

Seçim öncesi Türk ekonomisine dönük ‘sıfırcı hocalar’ üzerinden yürütülen operasyonlara bir yenisi eklendi. Aralarında ‘FETÖ beslemesi’ 4 senatörün de bulunduğu ABD’li 6 senatör Türkiye’ye kredilerin kısıtlanmasını öngören yasa taslağı hazırladı. Senetörler arasında FETÖ casusu Metin Topuz için mektup yazan Bob Menendez: ile FETÖ’cü Enes Kanter için dua eden James Lankford da bulunuyor. Tasarıya imza atan diğer senatörler ise Bob Corker, Bill Nelson, Jeanne Shaheen, Thom Tillis... ABD Senatosu’ndaki bu 6 senatörün ortak imzasıyla hazırlanan karar tasarısında, ABD hükümetinin Türkiye’ye yönelik IMF, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası’ndaki oy haklarını ve tüm etkisini,Türkiye’ye yönelik kredi, hibe, teknik desteğin durdurulması için kullanması istendi.

GEREKÇE TUTUKLAMA

Karar tasarısında, IMF, Dünya Bankası ya da Avrupa Yatırım Bankası’nın sadece Türkiye’ye ‘insani yardım’ için verilecek desteklerin bu yaptırımlardan muaf tutulması istisnası yer aldı. Senatörlerin attığı bu adım çarşamba günü İzmir’de yargılanan ABD’li rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğuna devam kararının ardından geldi. Yasa taslağı metninde ‘Amerikan vatandaşlarının keyfi olarak tutuklanmasına veya hareket özgürlüğünden mahrum bırakılmasına son verene kadar’ ifadesi yer aldı.

DAVA ERTELENMİŞTİ

Senato dış ilişkiler komitesinin yaptığı açıklamaya göre bazıları Cumhuriyetçi, bazıları da Demokrat Parti’den olan senatörlerin hazırladıkları yasa taslağı ‘Türkiye Uluslararası Finansal Kurumlar Yasası’ adını taşıyor. Taslak ile Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yönetiminde bulunan Amerikalılar’a, bundan böyle insani amaçlı olanlar hariç olmak üzere Türkiye’ye kredi verilmesine karşı çıkmaları talimatı veriliyor. İzmir’de 20 yılı aşkın bir süredir yaşayan Brunson, 2016 yılındaki darbe girişiminde FETÖ’ye yardım ettiği ve PKK’ya destek verdiği için Aralık 2016’dan bu yana tutuklu olarak yargılanıyor. Mahkeme Brunson davasının bir sonraki duruşmasını 12 Ekim’e ertelemişti.