FETÖ’nün beslemelerinden ekonomik tehdit
Aralarında ‘FETÖ beslemesi’ senatörlerin de bulunduğu ABD’li 6 isim, FETÖ’ye yardım eden Rahip Brunson’ı gerekçe gösterip ‘ekonomik tehdit’ tasarısı hazırladı. Tasarıda bazı kurumların Türkiye’ye kredi vermesinin kısıtlanması istendi.
Seçim öncesi Türk ekonomisine dönük ‘sıfırcı hocalar’ üzerinden yürütülen operasyonlara bir yenisi eklendi. Aralarında ‘FETÖ beslemesi’ 4 senatörün de bulunduğu ABD’li 6 senatör Türkiye’ye kredilerin kısıtlanmasını öngören yasa taslağı hazırladı. Senetörler arasında FETÖ casusu Metin Topuz için mektup yazan Bob Menendez: ile FETÖ’cü Enes Kanter için dua eden James Lankford da bulunuyor. Tasarıya imza atan diğer senatörler ise Bob Corker, Bill Nelson, Jeanne Shaheen, Thom Tillis... ABD Senatosu’ndaki bu 6 senatörün ortak imzasıyla hazırlanan karar tasarısında, ABD hükümetinin Türkiye’ye yönelik IMF, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası’ndaki oy haklarını ve tüm etkisini,Türkiye’ye yönelik kredi, hibe, teknik desteğin durdurulması için kullanması istendi.
GEREKÇE TUTUKLAMA
Karar tasarısında, IMF, Dünya Bankası ya da Avrupa Yatırım Bankası’nın sadece Türkiye’ye ‘insani yardım’ için verilecek desteklerin bu yaptırımlardan muaf tutulması istisnası yer aldı. Senatörlerin attığı bu adım çarşamba günü İzmir’de yargılanan ABD’li rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğuna devam kararının ardından geldi. Yasa taslağı metninde ‘Amerikan vatandaşlarının keyfi olarak tutuklanmasına veya hareket özgürlüğünden mahrum bırakılmasına son verene kadar’ ifadesi yer aldı.
DAVA ERTELENMİŞTİ
Senato dış ilişkiler komitesinin yaptığı açıklamaya göre bazıları Cumhuriyetçi, bazıları da Demokrat Parti’den olan senatörlerin hazırladıkları yasa taslağı ‘Türkiye Uluslararası Finansal Kurumlar Yasası’ adını taşıyor. Taslak ile Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yönetiminde bulunan Amerikalılar’a, bundan böyle insani amaçlı olanlar hariç olmak üzere Türkiye’ye kredi verilmesine karşı çıkmaları talimatı veriliyor. İzmir’de 20 yılı aşkın bir süredir yaşayan Brunson, 2016 yılındaki darbe girişiminde FETÖ’ye yardım ettiği ve PKK’ya destek verdiği için Aralık 2016’dan bu yana tutuklu olarak yargılanıyor. Mahkeme Brunson davasının bir sonraki duruşmasını 12 Ekim’e ertelemişti.
FITCH ŞİMDİ DE TÜRK ŞİRKETLERİ HEDEF ALDI
Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings, şimdi de Türk şirketlerini hedef aldı. Fitch, 11 Türk şirketinin notlarını gözden geçirmeye aldı, bunlar arasında sekiz tanesinin uzun vadeli kredi notu (IDR) hakkında değerlendirme yaptı. Şirket, Coca-Cola İçecek, Emlak Konut GYO, Rönesans Gayrimenkul, Türk Telekom, Turkcell, Turkcell Finansman ve Tüpraş’ın kredi notunu bir kademe indirdi. Arçelik’i ise teyit etti. Fitch ekonominin makro istikrarını bozucu risklerin artmasını gerekçe göstererek 13 Temmuz’da Türkiye’nin kredi notunu bir kademe düşürmüş ve BB+’dan BB’ye indirmişti. Görünümü ise ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirmişti.
Jeanne Shaheen: FETÖ yapılanmasının müdavimlerinden biri. “Türkiye’ye yönelik yaptırım içeren tasarıyı hazırlayan Jeanne Shaheen ABD’deki FETÖ yapılanmasıyla yakın ilişkileri var. FETÖ’nün ABD’deki kurumu Turkish Culturel Center’in daha önce bir çok programında onur konuğu olarak ağırlandı.
Her taşın altından çıkıyorlar
Bob Menendez: Sıkı bir FETÖ destekçisi olan Bob Menendez, ABD Başkonsolosluğu’nda yakalanan FETÖ casusu Metin Topuz’u savunan mektubu kaleme alan kişi. Ayrıca FETÖ’cülerin bağış yaptığı isimlerden biri.
James Lankford: FETÖ ağzıyla konuşan ABD’deki FETÖ yapılanmasıyla çok sıkı fıkı olan biri. Daha önce FETÖ imzalı Türkiye’yi şikayet mektuplarını Amerikan Dışişleri Bakanlığına götürenlerin başında geliyor. 2017’de FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter, Romanya’da gözaltına alınınca, Türkiye’yi suçlamıştı. Kanter için twitter mesajında dua ettiğini de paylaşmıştı. FETÖ yapılanmasının himmet paralarını peş keş çektiği Amerikalı senatörlerin önden gelenlerinden biri
Thom Tillis: Türkiye’de FETÖ üyeleri ile ilgili ‘hak ihlali’ gerekçesiyle dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’e mektup yazan 74 senatör arasında da yer aldı. TIllIs, Rahip Brunson’un ve FETÖ’den tutuklanan 60 bin kişinin tutuklu olmasını eleştirmişti.
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