Fındık üreticisine çağrı

Fındığın erken toplanmasının hem çiftçiye hem ülke ekonomisine zarar verdiğini belirten Öztürk “Vatandaşlara fındıklarını erken toplamamayı tavsiye ediyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve bizim önerdiğimiz tarihlerde fındıklarını toplarlarsa çok faydalı olur. Erken toplanan fındık hem çiftçiyi hem ülkeyi zarara uğratıyor” ifadelerini kaydetti. Fındık fiyatını aşağıya çekmek için bazı kesimlerin rekolteyi yüksek göstermeye çalıştığını ifade eden Öztürk “Birileri rekolteyi yüksek göstermek istiyor. Fiyatı aşağıya çekmek için bunu yapıyorlar” diye konuştu.