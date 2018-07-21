Fındık üreticisine çağrı
Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, son günlerde etkili olan fırtına, Amerikan beyaz kelebeği ve küf hastalığının çiftçiyi en az yüzde 30 zarara uğrattığını söyleyerek fındık üreticilerine ürünü erken toplamamaları uyarısında bulundu.
Fındığın erken toplanmasının hem çiftçiye hem ülke ekonomisine zarar verdiğini belirten Öztürk “Vatandaşlara fındıklarını erken toplamamayı tavsiye ediyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve bizim önerdiğimiz tarihlerde fındıklarını toplarlarsa çok faydalı olur. Erken toplanan fındık hem çiftçiyi hem ülkeyi zarara uğratıyor” ifadelerini kaydetti. Fındık fiyatını aşağıya çekmek için bazı kesimlerin rekolteyi yüksek göstermeye çalıştığını ifade eden Öztürk “Birileri rekolteyi yüksek göstermek istiyor. Fiyatı aşağıya çekmek için bunu yapıyorlar” diye konuştu.
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