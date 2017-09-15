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Fitch geri adım atıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yüzde 5.1 gelen ikinci çeyrek büyümesinini ardından Türkiye ile ilgili tahminlerini yeniden değerlendirme kararı aldı.

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Fitch Ratings’in Gelişmekte Olan Avrupa Reytingleri Başkanı Paul Gamble “Türkiye’nin büyümesini benzer seviyede değerlendirdiğimiz diğer ülkeler ile kıyasladığımızda büyümenin görece güçlü olduğunu görüyoruz” dedi. Gamble Türkiye’nin ikinci çeyrekte yüzde 5.1 büyümesi konusunda “Veriler, beklediğimizden daha güçlü geldi. Önümüzdeki haftalarda kilit önemdeki küresel tahminlerimizi yeniden değerlendireceğiz. Güçlü performansının ışığında Türkiye’ye de bakacağız. Türkiye’de hükümetin uygulamaya koyduğu tedbirlerin ekonomi için faydalı olduğunu görüyoruz. Kur seviyesinde daha istikrarlı bir görünüm farz ediyoruz” dedi.

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