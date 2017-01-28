Fitch Türkiye kararını açıkladı
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin döviz türü kredi notunu 1 kademe düşürürken kredi görünümünü de durağana çekti.
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BBB-"den "BB+" seviyesine düşürdü,not görünümünü "durağan"da tuttu.
Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, siyaset ve güvenlikkonusunda yaşanan gelişmelerin Türkiye'de ekonomik performansı olumsuz etkilediği belirtildi.
Açıklamada, "siyasi ortamın dengeye kavuşabilmesi durumunda bile güvenlikle ilgili zorlukların devam edebileceği" ifade edildi.
"Terör saldırılarının devam etmesinin tüketici güvenini ve turizm sektörünü zedelediği" belirtilen açıklamada, "Uzun süren dış zayıflıkları ele alamamak, para birimindeki sert düşüş kapsamında açıkça belli oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.
Fitch, Türkiye ekonomisinin son 5 yılda yüzde 7,1 ortalama büyüme yakaladığının altını çizerek, 2016-2018 arasında ülke ekonomisinin ortalama yüzde 2,3 büyümesinin beklendiğini kaydetti.
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