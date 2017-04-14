Franchise sistemi 50 milyar $ olur

Türkiye’de zincir işletmelerin toplam sayısının 2 bin 500 olduğunu ifade eden Dr. Aydın “Bu işletmelerin toplamda 60 bin kadar şubesi var. Sektörde yabancı firma oranı ise yüzde 29. Buna karşılık yurt dışında şube açmaya başlayan 150’den fazla Türk markası var” dedi. Franchise zincirlerinin gelişmesindeki en önemli etkenin yönetim olduğunun altını çizen Aydın “Vasat yönetilen bir zincir büyüyemez, markalaşamaz, hatta rakipleri büyüdükçe o küçülür. İyi yönetilen bir zincir sıfırdan yola çıksa bile marka olur. Alışveriş merkezlerinin markalara yer vermesi de, franchise zincirlerin gelişmesindeki en önemli etkenlerden biri” diye konuştu.

MARKA TANINIRLIĞI ARTIYOR

Franchising’in avantajlarını da sıralayan Dr. Aydın, şunları söyledi: “Her şeyden önce marka, ulusal veya uluslararası standarda ve kaliteye sahip oluyor. Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı doğuyor. Franchisor yani franchise veren işletme, franchisee’ye yani franchise alan girişimciye eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlıyor. Kaliteli personel bulma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden ve birikiminden yararlanılıyor. Reklam ve tanıtım giderlerinden tasarruf sağlanıyor. Girişimcinin kendi işini kurma risklerini azaltıyor.”