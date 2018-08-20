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Fransız petrol devi Total İran’dan geri çekildi

Fransa’nın petrol devi Total, ABD’nin İran’a uyguladığı ceza kararı üzerine yüzde 50,1 hissesi bulunduğu İran’dan geri çekildiği öğrenildi.

  • İHA
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ABD’nin 6 Ağustos’ta İran’a uygulamaya başladığı ambargonun ardından bugün açıklama yapan İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zanganeh’in, petrol kaynağının yüzde 50,1’ine sahip Fransız petrol devinin geri çekildiği ve payın başka bir şirkete satılacağı öğrenildi.
 
Tahran yönetimi ve Avrupa Birliği ile imzaladığı İran’ın nükleer bomba edinmesini engelleyen 2015 nükleer anlaşmasını tek taraflı olarak geri çeken ABD’nin 6 Ağustos’ta da ceza yaptırımlarına başladığı duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm petrol şirketlerine 90 ila 180 gün arasında geri çekilmek için zaman verdiği ve Kasım ayında yeni bir ceza yaptırımı daha uygulayacağı bildirildi.
 
Nükleer anlaşmanın taraflarından biri olan Avrupa Birliği ülkeleri anlaşmayı sürdürmeye kararlıyken ABD’nin yaptırımlarından korkan Fransız Total grubu ve Alman Daimler grubu gibi Avrupa’nın dev şirketleri ABD korkusuyla İran’dan geri çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

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