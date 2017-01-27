Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Gazprom, günlük doğalgaz sevkiyatında rekor kırdı

Gazprom’un, günlük 635 milyon metreküple doğalgaz sevkiyat rekoru kırdığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rus enerji şirketi Gazprom’un, günlük 635 milyon metreküple doğalgazsevkiyat rekoru kırdığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 26 Ocak’ta ihraç edilen 635 milyon metreküp doğalgazın, şirket tarihinin en yüksek günlük doğalgaz sevkiyatı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Mavi Akım, Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hatlarının tam kapasiteyle çalıştığı kaydedilirken, şirket tarafından Avrupa’ya yapılan doğalgaz ihracatının bu yıl da artmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Gazprom'un İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller, geçen günlerde yaptığı açıklamada, Avrupa’nın geçen yılki toplam doğalgaz ithalatının yüzde 34’ünün Gazprom tarafından sağlandığını belirtmişti.

Türkiye, Mavi Akım ve Batı Hattı boru hatları üzerinden Rusya'dan her yıl 30 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ'cü hakimin ilk görüntüsü

FETÖ'cü hakimin ilk görüntüsü

Karnından çıkan şoke etti

Karnından çıkan şoke etti

Kuzey Avrupa’nın en büyük otomobil ve motosiklet fuarı

Kuzey Avrupa’nın en büyük otomobil ve motosiklet fuarı

Sumo güreşinde büyük şampiyon Kisenosato oldu

Sumo güreşinde büyük şampiyon Kisenosato oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA