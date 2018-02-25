Geleceğin teknolojileri GSMA ile Barselona’da

İspanya'nın Barselona kentinde yarın başlayacak GSMA Mobil Dünya Kongresi 1 Mart’a kadar devam edecek. Telekomünikasyon ve mobil teknoloji endüstrisini bir araya getiren kongreye bu yıl, 208 ülkeden 400 civarı operatör şirket katılacak. Türkiye’den ise Turkcell ile Türk Telekom GSMA’daki yerini alacak. Öte yandan Vestel, Samsung, General Mobile ve LG gibi devler de yeni cep telefonu modellerinin lansmanını gerçekleştirecek.

BİP’TEN FİZY’E ÜRÜNLER

Turkcell GSMA’da pek çok yeni ürününü sergileyecek.100 bin ziyaretçi beklenen GSMA’da Turkcell, fuarın en çok ziyaret edilen bölümlerinden biri olan ve Innovation City olarak adlandırılan geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı 4. Salon’da 469 metrekarelik stantla yer alacak. Turkcell, teknoloji üretiminde yerel kaynaklarla geliştirdiği birçok ürün ve hizmetini de kongre katılımcılarının beğenisine sunacak. Teknoloji meraklısı ziyaretçiler ve dünyanın başlıca mobil operatörleri Turkcell standında Lifebox, Yaani, BiP, fizy, Dergilik, TV+ gibi ürünleri dijital ürünleri ve birçok yeniliği yerinde deneyimleyebilecek.

ÜÇ ÖDÜL İÇİN YARIŞIYOR

Türk Telekom ve iştiraki Argela ise, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, 5G başta olmak üzere gelecek nesil telekomünikasyon teknolojilerini tüm dünyaya tanıtıp canlı demolarla yeni teknolojilerini uygulamalı olarak gösterecek. Türk Telekom, bu yıl da 5G teknolojileri konusundaki önemli adımlarını GSMA Mobil Dünya Kongresi’ne taşıyacak. Argela ise ABD merkezli şirketi Netsia ile etkinlikte yapacağı canlı demolarla teknolojilerini uygulamalı gösterecek.

Vodafone ise, 2018 GSMA Global Mobil Ödülleri’nde ‘En İyi Şebeke Yazılımı Buluşu’ , ‘Sağlığa Yönelik En İyi Mobil İnovasyon’ ve ‘En İyi Giyilebilir Teknoloji’ dallarında büyük ödüle aday gösterildi.

GM’DEN ÜÇ MODEL