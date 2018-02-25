Geleceğin teknolojileri GSMA ile Barselona’da
Dünya iletişim teknolojilerinin kalbi yarın Barselona’da başlayacak Mobil Dünya Kongresi’nde atacak. Turkcell, Türk Telekom, Vestel gibi Türk şirketleri yeni telefonları ile yeni iletişim teknolojilerini dünyaya gösterecek.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
İspanya'nın Barselona kentinde yarın başlayacak GSMA Mobil Dünya Kongresi 1 Mart’a kadar devam edecek. Telekomünikasyon ve mobil teknoloji endüstrisini bir araya getiren kongreye bu yıl, 208 ülkeden 400 civarı operatör şirket katılacak. Türkiye’den ise Turkcell ile Türk Telekom GSMA’daki yerini alacak. Öte yandan Vestel, Samsung, General Mobile ve LG gibi devler de yeni cep telefonu modellerinin lansmanını gerçekleştirecek.
BİP’TEN FİZY’E ÜRÜNLER
Turkcell GSMA’da pek çok yeni ürününü sergileyecek.100 bin ziyaretçi beklenen GSMA’da Turkcell, fuarın en çok ziyaret edilen bölümlerinden biri olan ve Innovation City olarak adlandırılan geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı 4. Salon’da 469 metrekarelik stantla yer alacak. Turkcell, teknoloji üretiminde yerel kaynaklarla geliştirdiği birçok ürün ve hizmetini de kongre katılımcılarının beğenisine sunacak. Teknoloji meraklısı ziyaretçiler ve dünyanın başlıca mobil operatörleri Turkcell standında Lifebox, Yaani, BiP, fizy, Dergilik, TV+ gibi ürünleri dijital ürünleri ve birçok yeniliği yerinde deneyimleyebilecek.
ÜÇ ÖDÜL İÇİN YARIŞIYOR
Türk Telekom ve iştiraki Argela ise, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, 5G başta olmak üzere gelecek nesil telekomünikasyon teknolojilerini tüm dünyaya tanıtıp canlı demolarla yeni teknolojilerini uygulamalı olarak gösterecek. Türk Telekom, bu yıl da 5G teknolojileri konusundaki önemli adımlarını GSMA Mobil Dünya Kongresi’ne taşıyacak. Argela ise ABD merkezli şirketi Netsia ile etkinlikte yapacağı canlı demolarla teknolojilerini uygulamalı gösterecek.
Vodafone ise, 2018 GSMA Global Mobil Ödülleri’nde ‘En İyi Şebeke Yazılımı Buluşu’ , ‘Sağlığa Yönelik En İyi Mobil İnovasyon’ ve ‘En İyi Giyilebilir Teknoloji’ dallarında büyük ödüle aday gösterildi.
GM’DEN ÜÇ MODEL
Türkiye’nin en çok tercih edilen üç akıllı telefon markasından biri olan General Mobile, Google iş ortaklığıyla geliştirdiği iki yeni modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek. MWC’de, 5. Salon’da saat ile 15.00’te gerçekleştirecek olan lansman; General Mobile’ın Youtube ve Facebook hesabı üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.
YENİ VENÜS SAHNEDE
Vestel, GSMA’da büyük beğeni toplayan cep telefonu Venüs’ün yeni modellerini tanıtacak. Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Venus’ün yeni modelleri ve geleceğin akıllı şehirlerinde yerini alacak Vestel ürünleri başta olmak üzere, geliştirilen yeni teknolojiler GSMA’da görücüye çıkacak.
LG’DEN İKİ ÜST SINIF TELEFON
LG Electronics (LG), uygun fiyatlı popüler akıllı telefonları K8 ve K10’u tanıtacak. Cihazların iyileştirilen özellikleri üst sınıf akıllı telefonlarla rekabet edebilecek düzeye getirildi. Her iki model de Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu gibi kilit bölgelerde piyasaya sunulacak.Yeni K serisi akıllı telefonlar düşük ışıkta daha iyi fotoğraf çekimi için yüksek hızlı otomatik odaklanma özelliğine sahip. Bunun yanı sıra görüntü bozulmasını en aza indirme özelliği ile müşterilere fark yaratan ürünleri çok hesaplı bir şekilde sunuyor.
3 ÜRÜNÜ TANITACAK
Yirmiden fazla ülkede 500 milyonun üzerinde aboneye servis veren, 25’ten fazla mobil operatöre dijital çözümlerini sunan Defne Telekomünikasyon, MWC’de bu yıl da 3 yeni ürünüyle yer alacak. Defne Telekomünikasyon MWC 2018’de, ‘Akıllı Pazarlama Platformu’nu, ‘Akıllı IVR Platformu’nu ve ‘Çoklu Kanal Servis Platformu’nu tanıtacak. Yapay zeka ve machine learning fonksiyonları ile güçlenen Akıllı Pazarlama Platformu, mobil operatörlere pazarlama çözümleri konusunda yeni hizmetler sunuyor.
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