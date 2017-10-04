Gelecek için vizyoner atak

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından İstanbul Wow Convention Center’da 11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek MÜSİAD VİZYONER 2017’nin bu yılki ana gündem maddesi ‘Dönüşen Dünyada Türkiye’ olacak. Amaçlarının Türkiye’nin ekonomik gelişimi için önemli bir yol haritası oluşturmak olduğunu ifade eden MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin atılım yapması ve daha iyi yarınlara sahip olması için, hem STK hem de iş adamları derneği olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyledi. Kaan “Yurt içinde 86 irtibat nokta, yurt dışında 68 farklı ülkede toplamda 181 nokta ile Türkiye’mizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. ‘Dönüşen Dünyada Yeni Türkiye’ temasıyla gerçekleştireceğimiz Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi, dönüşümün stratejisini inşa ettiğimiz uluslararası bir organizasyon olarak bu çabanın bir parçası” dedi.

BİRE BİR ANLATILACAK

İki gün sürecek etkinliğin İcra Kurulu Başkanı Bayram Şenocak ise “Uzman isimlerle üyelerimizi ve katılımcıları bir araya getirerek, Türkiye’nin ve dünyanın nasıl dönüştüğünü anlatacağız. Hedefimiz özünü kaybetmeden dönüşüm gerçekleştirmek” dedi.

MÜSİAD Vizyoner 2017’ye başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması beklenirken, program Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Başkanı Kaan, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katılacağını belirten Şenocak “THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. İsmail Demir, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Baykaktar, İttifak Holding Yönetim Kurul Başkanı Ünsal Sözbir, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk ile BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç gibi devlet ve özel sektörden isimlerin konuşmalar yapıp, panellere katılacak. 3 bin katılımcıya bire bir dönüşümü anlatacağız” dedi.

NELER KONUŞULACAK

MÜSİAD VİZYONER 2017’de birçok konunun panallerde ele alınacağını belirten Bayram Şenocak, “Niçin Dönüşüm’, ‘Nasıl Dönüşüm’, ‘Ne’ye Dönüşüm’ ve ‘Türkiye’nin Dönüşümü’ ana başlıklarında görüşler ele alınacak” dedi. Türkiye’nin kalkınma ve gelişmesinde küresel etkilerin ne denli önemli olduğuna ilişkin konuların ele alınacağı oturumların da düzenleneceğini belirten Şenocak, kapanış konuşmasıyla da bir dönümüşün nasıl olması gerektiğinin anlatılacağını söyledi.