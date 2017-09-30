Gelirinin yüzde 1’ini topluma ayırdı

Gelirinin yüzde 1’ini toplumsal projeler için harcayan Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ile imzalanan protokol çerçevesinde başlatılan okul yenileme ve yapım çalışmalarına üç proje daha eklendi. Turkcell, Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi ve Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni baştan sona teknolojiyle donattı. Turkcell’in yapımını üstlendiği Eyüp’teki Vatan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de eğitim hayatına başladı.

TURKCELL’E TEŞEKKÜR

Okulların resmi açılışı da, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Erdoğan, Fatih’te okuduğu ve kendi adını taşıyan İmam Hatip Lisesi’nin açılışını yaptıktan sonra, Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, yaptığı konuşmada eğitime katkılarından dolayı Turkcell’e teşekkür etti. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise “Gelirlerinin yaklaşık yüzde 1’ini topluma katkı projeleri için ayıran Turkcell olarak dezavantajlı kitlelere fayda sağlamayı ve topluma yatırım yapmayı en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Öğrencilerimize daha iyi şartlarda eğitim sunabilmek için hayata geçirdiğimiz projelerle üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalıştık. Geleceği şekillendirme hedefiyle başladığımız bu projelerde, dünyanın gittiği yönü de dikkate alarak elimizdeki potansiyeli hem Türkiye hem de çocuklarımız için bir kazanıma dönüştürmek en önemli görevimiz. Dünyada ülkemizi başarıyla temsil edecek bilim insanlarının hayatına dokunacak olmamız, bizim en büyük onurumuz ve gururumuzdur” diye konuştu.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerle 10 binlerce çocuğun hayatına dokunan Turkcell’in eğitim hayatına tekrar kazandırdığı Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi, önemli bir yazarın ismini taşıması anlamında da ayrı bir yere sahip. 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde kapılarını açan Sâmiha Ayverdi ile Fatih ve Vatan Anadolu liseleri, çağın modern sistemleri ile donatıldı.

TAM TEŞEKKÜLLÜ

Okullar açık-kapalı spor salonlarından tam teşekküllü konferans salonuna, laboratuvar alanlarından akıllı tahta uygulamasına kadar öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını sağlıklı biçimde karşılayacak şekilde inşa edildi. Okullarda ayrıca bedensel engellilere yönelik özel platform, rampa ve asansör uygulaması da yer aldı.