Genç girişimci atanamayınca zeytin kırma tesisi kurdu

Endüstri mühendisliği bölümünü bitirdiğini belirten Mehmet Ceyhan, "Kahramanmaraş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunuyum. Yine aynı bölümde yüksek lisans yaptım. Yüksek lisans yaptıktan sonra herhangi bir kadroya atama olmadığı için ben de neler yapabilirim diye düşündüm. Yaptığım araştırma neticesinde son 15 yılda Akdeniz Bölgesi'nde fazlasıyla zeytin ağacı dikildiğini ve bu ağaçların yetiştiğinin farkına vardım. Öncelikli olarak zeytinler kuruluyor ve zeytinyağı çıkarılıyordu. Yeteri kadar zeytinyağı fabrikası olduğu için biz de zeytin kırma makinesi alalım dedik. Yeşil zeytini kaliteli olarak kıralım istedik. Tüm Türkiye'ye satmak için böyle bir tesis kurmaya karar verdik" dedi.

55 bin liraya aldığı iki makineyle tesisi kurduğunu ve geri dönüşümün ise olumlu olduğunu ifade eden Ceyhan, elle zeytin kırmaktan kurtulan vatandaşların kendilerine teşekkür ettiğini dile getirdi.

Tesisin yeni açılmasına rağmen büyük talep gördüğünü anlatan Ceyhan, "Makinemiz saatte 1 ton zeytin kırıyor. Yeni başlamamıza rağmen tesisimize günlük 5-6 ton zeytin geliyor. Günlük kapasitemiz 24 tona kadar çıkabiliyor. Bölgeye ekonomik olarak katkı sağladık. Değişik bir işletme oldu. Zeytinleri getirenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Günlerce sürecek iş saatler içinde tamamlanıyor"

Zeytinleri tesise getiren kadınlar ise günlerce sürecek zeytin kırma işleminin birkaç saatte tamamlanmasının kendilerini büyük bir zahmetten kurtardığını söyledi.

Yetiştirdiği zeytinleri tesise getiren çiftçilerden Müzeyyen Koptur, "Biz kendimiz zeytinleri kırsaydık akşama kadar 10 bidonu ancak kırardık. Burada daha çabuk, daha temiz, daha düzenli oluyor. Silifke Akdere'den 2 ton zeytin getirdik. Biz bunu elimizde kıralım desek, kıramayız. Onun için buraya getirdik. 2 ton zeytinimiz 2 saatte bitiyor. Bu iş zeytinyağına göre de çok karlı" diye konuştu.

"Zeytin kendimizden olunca kilosu 5 liraya mal olmuyor"

Üreticilerden Bekir Gezer'de, "7 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkıyor. Kendimiz sofralık tüketmek için zeytini buraya getirdik, masrafı da az. Getirip buraya temizlettirip, elekten geçirtip, kırdırıyoruz. Maliyeti ucuzluyor. Gidip de marketten zeytin alacağımıza, zeytin kendimizden olduğu için burada bize aşağı yukarı 5 liraya bile mal olmuyor. Sofralık zeytin tabi daha karlı, markette 18-20 lira hele hele yeşil zeytin daha pahalı" şeklinde konuştu.

5 ila 7 kilo zeytinden elde edilen 1 kilo zeytinyağının 12 ila 15 liradan satılmasına karşın, 3 kiloluk bidonlara kurulan sofralık zeytinin 20 liradan alıcı bulması üreticiyi zeytini sofralık olarak değerlendirmeye yönlendiriyor.