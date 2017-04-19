Girişimci destek kredisi nasıl alınır?

TKDK ekonominin en önemli alanlarından birisi olan tarım alanında girişimcilere çeşitli destekler sağlayarak ekonomik büyümeyi hedefleyen ve ülkemizin daha da gelişmesi için çalışan bir kurumdur. Avrupa Birliği üyeleri ve aday ülkelerden sağlanan fonlar sayesinde şuan 42 ilde destek kredisi sunmakta ve girişimcilerin tarım alanında daha da büyümesi sağlanmaktadır.

TKDK destek kredisi alabilmek için istenilen koşulları nelerdir?

- Nüfusu 20.000'in altında olan yerleşim yerleri desteklenmektedir ve projeler kapsamında bahsi geçen 42 ilden birinde olmak ve kırsal alanda girişimcilik faaliyetlerini yürütmek gerekmektedir.

- TKDK girişimci destek kredileri tarım ve hayvancılık ile uğraşan girişimcilere sağlanmaktadır ve TKDK'nın sağladığı destek kredilerinin yatırım alanları sadece tarım sektöründeki kişilere sunulmaktadır.

- Girişimcilerin destek kredisi alabilmek için cirolarını yılda oranında arttırabilmesi gerekmektedir.

- Girişimci kişilerin destek kredileri için TKDK'nın çağrılarını takip etmeleri ve duyurular yapıldığı zaman başvurularını süre aşımına uğramadan belirtilen kriterlere uygun bir şekilde projelerini hazırlayıp kuruma resmi olarak, bizzat şahıs veya resmi temsilciler aracılığı ile iletmeleri gerekmektedir.

- Destek kredileri için projeler TKDK'nın belirlediği standartlara göre hazırlanmalı ve projede istenilenler eksiksiz olarak tamamlanarak teslim edilmelidir. Gerekli form ve prosedürlere resmi web sitesinden ulaşabilir ve ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

- TKDK tarafından desteklenen tarım kollarından birinde girişimcilerin faaliyet göstermesi gerekmektedir bu alanlar: Çiftçilik, hayvancılık ve balıkçılık faaliyetlerini kapsamakta, bu faaliyet alanlarında yürütülen alanlardaki tarım faaliyetlerine destek kredisi sağlanmaktadır.

- TKDK tarafından sağlanan destek kredilerinin miktarı, girişimcilerin projelerine göre değişmektedir.

TKDK DESTEK KREDİSİNİN AVANTAJLARI

TKDK kurumu çalışmalarını uluslararası kriterlere uygun olarak yürütmekte ve uluslararası standartlara uygun projeleri destekleyerek tarım alanında kalkınmayı ve büyümeyi hedefleyen bir kurumdur. Kurumun sağladığı krediler Avrupa Birliği ülkelerinden veya aday ülkelerinden sağlanmakta ve girişimcilere birçok vergi avantajı ve diğer avantajlar ile destek kredisi sunulmaktadır.

Kırsal alandaki tarımın girişimci kişiler tarafından daha da geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması için TKDK tarafından sunulan bu büyük fırsatlar sayesinde, kırsal alanda daha teknolojik imkânlar ile daha verimli tarımcılık yapılabilir ve girişimciler mevcut potansiyellerinin üzerine çıkarak daha hızlı bir büyüme potansiyeli yakalayabilirler.

TKDK girişimci destek kredilerinin girişimciler açısından diğer bir avantajı ise vergi muafiyeti konusudur. TKDK destek kredilerinde girişimciler KDV istisnası ve Kurumlar/Gelir vergisi muafiyetinden yararlanarak daha iyi koşullarda destek kredisi alma imkânına sahiptirler.

Sadece tarım sektörüne özel olarak destek kredisinin sağlanması nedeniyle girişimciler kendi faaliyet alanlarına uygun fırsatlardan yararlanma imkânı bulurlar ve kendi sektörlerinde daha hızlı büyüme ve gelişme fırsatını yakalarlar.

Girişimci destek kredisi için http://basvuru.tkdk.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz