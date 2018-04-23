Gökyüzünün yıldızları Antalya’da şov yapacak
Antalya, Cumhurbaşkanlığı himayesinde havacılık şovuna hazırlanıyor. Yarın başlayacak Eurasia Airshow için dev uçaklar şimdiden geldi. 500 bin ziyaretçinin beklendiği fuar Antalya ekonomisine 200 milyon lira katkı sağlayacak.
Dünya havacılık sektörünün enlerini Antalya’da buluşturmaya hazırlanan Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow yarın başlıyor. Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde bulunan fuar alanında basın mensuplarıyla bir araya gelen Eurasia Airshow CEO’su Ferhat Yenibertiz, fuarın 17-18 aylık uzun ve zorlu bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Fuarın 29 Nisan’a kadar süreceğini belirten Yenibertiz organizasyonda, havacılık ekosistemine yön veren 400 dev şirket, 100’ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon ile dünyaca ünlü akrobasi takımları da uçuş gösterileriyle boy göstereceğini ifade ederek “Fuarda, 100’ü aşkın ülkeden 100 binin üzerinde uluslararası sektör profesyoneliyle toplamda 500 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor” dedi.
KÖPRÜ KURACAK
Yenibertiz başta Avrupa olmak üzere uluslararası havacılık şirketleriyle Avrasya pazarının arasında yeni bir köprü kuracak Eurasia Airshow’da havayolu şirketlerinden motor üreticilerine, parça tedarikçilerinden askeri platformlara kadar havacılık ekosisteminin tüm aktörleri yer alacağını belirtti. Yenibertiz, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan bu dev organizasyonda ülkeler adına yapılacak milli katılımların yanı sıra dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla boy gösterecek. Turizm potansiyeliyle birlikte yaklaşık 10 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturacak. Antalya ekonomisine 200 milyon TL’lik bir katkı sağlayacak fuarı Türk havacılık sanayisine de her yıl 100 milyon dolarlık ek sanayi oluşturacak.”
ALMANYA KISKANDI
Havacılık ekosisteminin global markalarını bir araya getirecek Eurasia Airshow’da, 150 uçuş gösterisi gerçekleşecek ve dünyada sadece bir adet olan Qatar Airways’e ait Airbus A350-1000 uçağı ilk kez Türkiye’ye gelecek. Son dönemde özellikle Türkiye’nin savunma silahları envanterine dahil edeceği S400 füzelerinin maketleri de ilk kez fuarda sergilenecek. Yıllardır Almanya’da mayıs ayının sonu ya da haziran ayının ilk haftalarında düzenlenen ILA Berlin Airshow, tarihinde ilk kez etkinlik takvimini değiştirerek Eurasia Airshow ile aynı tarihte düzenlenecek.
KRALİYETİN DEVİ GELDİ
Yerli üretim olan Hürkuş ve Atak gibi hava araçları da dünya havacılık sektörünün vitrinine çıkacak. AN-70 Antonov ve AN-178 Antonov uçakları ise statik sergileme alanında yerlerini alan ilk uçaklar oldu. Son iki günü halka açık olacak fuarda Airbus A350-1000, Boeing 777F, MIG 29, CASA C-295M, Zivko Edge 540 ve daha birçok efsane uçak boy gösterecek. Ayrıca İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin yakıt ikmal uçağı da Antalya Havalimanı’na inan dev uçaklar arasında yer alıyor.
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