Gökyüzünün yıldızları Antalya’da şov yapacak

Dünya havacılık sektörünün enlerini Antalya’da buluşturmaya hazırlanan Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow yarın başlıyor. Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde bulunan fuar alanında basın mensuplarıyla bir araya gelen Eurasia Airshow CEO’su Ferhat Yenibertiz, fuarın 17-18 aylık uzun ve zorlu bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Fuarın 29 Nisan’a kadar süreceğini belirten Yenibertiz organizasyonda, havacılık ekosistemine yön veren 400 dev şirket, 100’ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon ile dünyaca ünlü akrobasi takımları da uçuş gösterileriyle boy göstereceğini ifade ederek “Fuarda, 100’ü aşkın ülkeden 100 binin üzerinde uluslararası sektör profesyoneliyle toplamda 500 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor” dedi.

KÖPRÜ KURACAK

Yenibertiz başta Avrupa olmak üzere uluslararası havacılık şirketleriyle Avrasya pazarının arasında yeni bir köprü kuracak Eurasia Airshow’da havayolu şirketlerinden motor üreticilerine, parça tedarikçilerinden askeri platformlara kadar havacılık ekosisteminin tüm aktörleri yer alacağını belirtti. Yenibertiz, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan bu dev organizasyonda ülkeler adına yapılacak milli katılımların yanı sıra dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla boy gösterecek. Turizm potansiyeliyle birlikte yaklaşık 10 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturacak. Antalya ekonomisine 200 milyon TL’lik bir katkı sağlayacak fuarı Türk havacılık sanayisine de her yıl 100 milyon dolarlık ek sanayi oluşturacak.”