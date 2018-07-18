Google CEO´su Pichai´den AB´ye: Android daha az değil, daha fazla seçenek yarattı

Pichai yazılı açıklamasında şunları söyledi:

Avrupa Komisyonu, Google´a, Android mobil işletim sistemini, rakiplerini engellemek için kullanarak rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı dava sonucunda 4.34 milyar euro (5.04 milyar dolar) ceza kesti. Android bir telefon aldığınızda en popüler iki mobil platformundan birini, dünya çapında kullanıcılar için mevcut telefon seçeneklerini artıran platformu seçmiş olursunuz.

Bugün Avrupa Komisyonu Android´e ve iş modeline karşı bir rekabet kararı aldı. Söz konusu karar Android telefonların; Komisyon´un kendi pazar araştırmasındaki katılımcıların yüzde 89´u tarafından da teyit edildiği gibi, iOS telefonlarla rekabet ettiği olgusunu görmezden gelmektedir. Karar aynı zamanda Android´in; Android cihazlar üreten ve satan binlerce telefon üreticisi ve mobil şebeke operatörlerine, işlerini Android ile kurmuş dünya çapındaki milyonlarca uygulama geliştiriciye ve artık son teknoloji akıllı telefonları satın alabilen milyarlarca tüketiciye ne kadar fazla seçenek sunduğunu da gözden kaçırmaktadır.

Bugün Android sayesinde aralarında Almanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Letonya, Polonya ve Romanya ´dan da üreticilerin yer aldığı 1300´den fazla farklı markanın ürettiği, her fiyat aralığında 24 binden fazla cihaz bulunmaktadır.

Bu şirketler tarafından üretilen ve hepsi birbirinden farklı olan telefonların tek ortak özelliği aynı uygulamaları çalıştırabilme kapasitesidir. Bu da cihazların boyutu veya şekli ne olursa olsun teknik uyumluluğu garantileyen basit kurallar sayesinde mümkün olmaktadır. Hiçbir telefon üreticisinin bu kuralların altına imza atma zorunluluğu dahi bulunmamakta, tıpkı Amazon´un Fire tabletleri ve TV çubuklarında yaptığı gibi Android´i diledikleri şekilde kullanıp değiştirebilmektedirler.

Açık işletim sistemlerinin başarılı olabilmesi için, tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını büyük bir titizlikle dengelemesi zorunludur. Temel uyumluluk konusunda kuralların olmaması halinde, açık platformların kullanıcılara, geliştiricilere ve telefon üreticilerine faydalı olmayacağı ve başarısızlıkla sonuçlanacağını tarih de göstermiştir. Android´in uyumluluk kuralları, herkes için uzun vadeli ve çözüm sunan bir platform olmasına katkı sağlıyor.