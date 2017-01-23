Gram çeyrek zarar ettirmiyor! Hediye için de alan var yatırım için de
Altına olan talep arttıkça alternatifler de çoğalıyor. Altın üreticileri, her bütçeye hitap eden gram çeyrek altını piyasaya sundu.
Satışta da zarar ettirmeyen çeyrek gramlar, hem altın yatırımcısının hem de hediye almayı düşünenlerin yüzünü güldürdü.
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