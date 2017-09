Gram ve çeyrek altın fiyatları kaç lira? İstanbul Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları yükselişte

Altın fiyatları kaç lira? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın güne kaç liradan başladı? soruların yanıtları belli oldu. Altın fiyatları 4,5 ayın zirvesini gördü. Ajanstan alınan bilgilere göre Altının gram fiyatı, 148 liraya yükseldi. Altının ons fiyatı dün akşam 1.344 dolar ile bir yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından 1.338 dolar seviyelerinde dengelendi. Küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltmesiyle değer kazanan altının ons fiyatı, dün akşam saatlerinde 1.344 dolarla 8 Eylül 2016 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviyesine çıktı. Ons altın bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izledi ve saat 09.45 itibarıyla 1.338 dolar seviyesinde dengelendi. Altının gram fiyatı şu dakikalarda 147,9 dolardan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını 989 liradan satılıyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında 1.340 dolar direncinin kırılması durumunda 1.380 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin güvercin açıklamalarının altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 148,05 148,10 % -0,05 10:31 Bilezik (22 Ayar) 134,43 134,53 % 0,00 17:29 Altın Ons 1.339 1.339 % -0,05 10:36 Has Altın Gram 147,40 147,52 % 0,00 17:29 Altın KG-Dolar 42.815 42.823 % -0,10 10:20 Altın KG-Euro 35.909 35.925 % 1,74 17:28 Cumhuriyet Altını 975,00 985,00 % 1,34 17:28 Tam Altın 972,87 997,21 % 1,26 17:29 Yarım Altın 470,22 482,38 % 1,26 17:29 Çeyrek Altın 235,85 241,19 % 1,26 17:29



Altının gram fiyatı 148 lira ile 24 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla 147,6 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını 987 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı da yükseliş eğilimini devam ettirerek önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.335,4 dolardan alıcı buluyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, uluslararası piyasada ons fiyatındaki yükselişlerin ardından bu hafta kar satışlarının etkisini artırabileceğini belirtti.









"Altının gram fiyatında hedef 150 lira"



Altının ons fiyatının dün 1.339,6 dolar ile yaklaşık 1 yılın zirvesini test ettiğine dikkati çeken Memiş, Kuzey Kore kaynaklı riskler nedeniyle altın fiyatlarının tekrar yükseliş trendine girdiğini kaydetti.



Altının gram fiyatında hedefin 150 lira olabileceğini aktaran Memiş, ons fiyatında ise 1.330-1.338 dolar bandının izlenmesi gerektiğini dile getirdi.







BORSA İSTANBUL'DA DURUM NE?



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,80 azalarak 109.125,11 puana geriledi.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 885,37 puan değer kaybetti. Bayram tatili öncesi 110.010,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 338,64 puan ve yüzde 0,31 artışla 110.349,12 puandan başladı. Endeks en düşük 108.960,69 puanı, en yüksek ise 110.439,71 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 125'i değer kazandı, 224'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Galatasaray, Vestel Elektronik ve Koza Anadolu Metal Madencilik oldu.



Goldman Sachs`tan şaşırtan altın açıklaması



Goldman Sachs`a göre altın fiyatlarını Kuzey Kore gerilimi değil Trump yükseltiyor.



Goldman Sachs'a göre global altın fiyatlarında yaşanan rallinin nedeni Kuzey Kore gerilimi değil.



Goldman Sachs dün yatırımcıları için yayınladığı değerlendirme notunda, global altın fiyatlarında yaşanan rallinin nedeni olarak Başkan Donald Trump'ın yol açtığı belirsizliği gösterdi.



Değerlendirme notunda, "Altın fiyatındaki rallinin Kuzey Kore gerilimi ile tamamen ilişkisiz olduğunu düşünmüyoruz, ancak 100 dolarlık rallinin 15 dolarlık kısmı Kuzey Kore gerilimi ile açıklanabilir" dedi.



Goldman Sachs, yıl sonu için 1.250 dolar/ons olan altın fiyatı tahminini değiştirmediğini de belirtti.



Altın nedir?



Altın parlak sarı, yoğun, havadan, sudan etkilenmeyen ve ticari değeri çok yüksek bir metaldir. Kimyasal element olarak simgesi Au’dur ve Latince "aurum"un kısaltmasıdır.



Altında ayar ne anlama gelir?



Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye’de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir. 24 ayar altın, arı ya da bir başka deyişle saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır). 18 ayar içindeki has altın 750 milyem, 14 ayar içindeki has altın ise 585 milyemdir.



Has altın gram fiyatı nasıl hesaplanır?



1 ons altın fiyatı / 31,1034768 formülü bize 1 gram altının fiyatını vermektedir.



Çeyrek altın kaç ayar ve kaç gramdır?



Halk arasında sıkça kullanılan diğer bir adı da "küçük altın"dır. 22 ayar 1,75 gramdır. Has altın olarak karşılğı 1,605 gramdır.



Yarım, Tam (Ziynet) ve Ata Cumhuriyet Altını kaç ayar ve kaç gramdır?



Yarım altın 22 ayar 3,50 gramdır. Has altın olarak karşılığı 3,21 gramdır. Tam yani diğer bir adıyla Ziynet altın ise 22 ayar 7,00 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,42 gramdır. Ata Cumhuriyet Altını 22 ayar 7,20 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,60 gramdır.



Gremse altının değeri nasıl hesaplanır?



Bu altının diğer bir adı da 2,5 luk altındır. 10 çeyrek altına veya 5 adet yarım altına eşittir.



Reşat ve Hamit altın nedir?



Reşat altın Osmanlı altınlarıdır. Bunlar eski Osmanlı devleti zamanlarından kalan altınlardır. Reşat döneminde (hicri 1327) basılmıştır.



Hamit altın ile Reşat altın, aynı fiyata sahiptirler ve ikisinin arasında görünüşleri haricinde herhangi bir farklılık gözlemleyemezsiniz. En büyük farkları budur. Bununla birlikte ikisini birbirinden ayıran bir diğer özellikte Hamit altının II.Abdülhamid döneminde yani hicri 1293 senesinde basılmış olmasıdır.



1 ons altın kaç gramdır?



Dünya standartlarında 1 ons altın 31,1034768 gramdır.