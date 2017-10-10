Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: Pazarlarda yeni düzen başlayacak

Bakan Tüfenkci, özellikle sebze ve meyvede fire oranlarını azaltılması için ambalajlamadan taşınmaya, depolamadan perakende satışa kadar belirli standartlar getirildiğini hatırlattı.

"Sebze ve meyve tezgahta kaplarla yer aldığı zaman fireyi azaltmış olacağız"

Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Sebze ve meyve soğuk hava zincirinde geldiği zaman, tezgahta açıkta durmak yerine kaplarla yer aldığı zaman fireyi azaltmış olacağız. Çünkü ürünler taşınırken fire veriliyor, taşındıktan sonra da tüketici seçerken zayiat artıyor. Şimdi satışa sunulurken ürünler kaplara konulacak. Böylece sebze ve meyvelerin raf ömrü uzayacak. Ürünlerin kaplara girmesiyle maliyetin artacağı yorumları yapılıyor, maliyeti artırır ama biz bu yolla fire oranlarını azaltacağız böylece bu maliyette de ortadan kalkacak. Sebze ve meyvelerin yaklaşık yüzde 20 ila 25’inin pazarlama aşamasında zayi olduğu bilinmektedir. Hatta ürüne göre bu zayi oranı yüzde 40’lara da varabilmektedir. Sebze ve meyve ticaretimizdeki yüksek zayi oranının düşürülmesi ve bu şekilde arz dalgalanmalarının engellenerek fiyatların enflasyon üzerine etkisi azaltılacak.”

"Marketlere desteğe hazırız"

Bakan Tüfenkci, hükümet olarak perakende satış yapan marketleri özellikle soğuk hava deposu konusunda desteklemeye hazır olduklarının altını çizerek, tüm marketlerde soğuk hava deposunun olması gerektiğini ifade etti.

Sadece marketler değil, pazar yerlerini de bu kapsamda düzenlemek istediklerini belirten Tüfenkci, sokak satıcılarının da kap standartları getirmesi gerektiğine işaret etti.

Hal sayısı azalacak

Bakan Tüfenkci, haller üzerinde de yapılan çalışmanın ipuçlarını verdi. Türkiye’de 175 hal olduğunu bu sayının azaltılabileceğine işaret eden Tüfenkci, hallerin belediyelerin tasarrufundan da çıkarılacağını belirtti. Hallerin özel şirketlere, kamu özel şirketlerine verilebileceğini kaydeden Tüfenkci, “Belediyeler de ortak olabilir ama belediyelerden isteğimiz insan kaynaklarını oraya getirmeyecekler" ifadelerini kullandı.