Güneş enerjisinden 180 bin kişiye iş

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilenebilir kaynaklarda atağa kalkan Türkiye’nin gerçekleştirdiği dev rüzgar ve güneş enerjisi ihaleleri istihdama da büyük katkı sağlayacak. Geçen mart ayında yapılan Türkiye’nin en büyük güneş enerji santralinin kurulacağı Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı’nın 180 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Karapınar için “İhalesi yapılan, dünya enerjisinin çılgın projesidir” demişti. Albayrak, yatırım tutarının 1.3 milyar doları aşacağını belirtmişti. 2023 hedefleri doğrultusunda güneş enerjisi santrallerindeki istihdamın çok yüksek seviyelere ulaşacağı belirtildi.

MEGAVAT BAŞINA 33 İSTİHDAM

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer, ülkede mevcut durumda 850 megavat seviyesinde bulunan güneş enerjisi kurulu gücünün, 2023’e kadar 5 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, “Güneş enerjisi santralinin kurulumunda 1 megavat başına 33 kişilik, üretiminde aynı değer için 10 kişilik iş gücü ihtiyacı oluşuyor. Türkiye’nin 5 bin megavatlık kurulu güce ulaşması için bu alanda yaklaşık 180 bin kişilik insan kaynağı gerekiyor” diye konuştu.

18 MİLYAR TL YATIRIM

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi de olan Dinçer, TÜBA Enerji Çalışma Grubunca düzenlenen, “Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Çalıştayı Paneli” sonuç bildirgesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Panelde, güneş enerjisi teknolojilerinde kaynakların, yeniliklerin, mevzuatın ve sorunların tartışıldığını anlatan Dinçer, çözüm önerileri ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi. “2023’e kadar güneşe dayalı 5 bin megavatlık kurulu güce ulaşılması hedefleniyor” ifadesini kullanan Dinçer, bu amaç için çok yönlü çalışmalar yapıldığını söyledi. Dinçer, hedeflenen kapasite için teknolojik altyapının kurulmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, “Güneş enerjisi santrali kurulum maliyeti kilovatsaat başına nitelik ve kaliteye bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte ortalama 4 bin 350 lira olarak hesaplanıyor. Türkiye’nin güneş santrali kurulu gücünün 850 megavattan 5 bin megavata çıkarılabilmesi için 18 milyar lira civarı yatırım yapılması icap ediyor” dedi.

AR-GE ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Sektörde çalışacak insan kaynağının nitelikli olmasının önemini de vurgulayan Dinçer, enerji teknolojilerinin gelişimine uygun olarak Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında nitelikli insan gücünün öneminin arttığını ve buna bağlı olarak mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi konularının gündeme geldiğini dile getirdi. Dinçer, enerji sektöründe teknolojiyi anlayan, uygulayabilen, verimli ve kaliteli hizmet üretebilen iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirterek, “Teknolojik değişikliklere şirketlerin uyumu, teknoloji üretimi ve transferi gibi kritik faaliyetler, içinde teknoloji eğitimi de bulunan nitelikli insan gücü yetiştirme programlarıyla sağlanabilir. Yetiştirilen nitelikli insan gücü de yerinde ve etkin kullanılmalı ki insana yapılan yatırım ülkeye enerji olarak geri dönsün” dedi.