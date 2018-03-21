Hakan Kalender: Arıcılığa değer veriyoruz

TKDK Başkanı Hakan Kalender, TAB'da düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın küçük ölçekli işletmelerin projelerinin ücretsiz hazırlanmasına ilişkin talimatlarıyla bu çalışmaya girdiklerini söyledi.

IPARD Programı kapsamında 2011'den beri 42 ilde önemli oranlarda hibe verdiklerini anımsatan Kalender, şöyle konuştu:

"Kuruma sunulan 11 bin projeye 3 milyar liranın üzerinde hibe verdik. Bu hibelerle yaklaşık 7 milyarlık yatırım yapıldı. Desteklediğimiz alanlar çok geniş. Bunların için de arıcılık da var. Arıcılık, hem proje sayısı hem istihdam bakımından hem de kırsal alandaki ekonomiyi çeşitlendirmek açısından çok değer verdiğimiz konulardan birisi. O yüzden bu protokolü yaptığımız için mutluyuz. Mutluluğumuz şu, küçük işletmeler kırsalda istihdamı sağladıkları için kırsalda gelişime ve kalkınmaya doğrudan katkı sağlıyor. İnşallah, bu protokolden sonra arkadaşlarımız iş birliğini geliştirecektir. Beraber eğitimleri yapacağız, il koordinatörlüklerimiz de maksimum katkıyı sağlayacak. Vatandaş sizinle irtibata geçip ücretsiz projesini hazırlayarak bize sunacak. Arıcılıkta dünyada 2. sıradayız, çok güzel bir floramız var. Bunu daha da iyi noktalara getirmeliyiz. Güzel sonuçlar çıkacaktır inşallah, protokolümüz arıcılarımıza hayırlı uğurlu olsun."

"Bu protokolle, TKDK’ya daha fazla proje vereceğimizi umut ediyorum"

TAB Başkanı Ziya Şahin de, dünya arıcılığında Türkiye’nin 2. Sırada olduğunu dile getirdi. Son 7-8 yıldır arıcılık sektörüne ciddi bir kaynak oluşturulduğuna ifade eden Şahin, arıcıların sahadaki malzemelerinin çok ciddi derecede değiştiğini vurguladı.

Bakanlığın bu konudaki desteklerini önemsediklerini aktaran Şahin, "Bu, ücretsiz proje hazırlama konusunu da medyadan öğrendim. Duyunca, mutlulukla karşıladım. Biz de TKDK’yı aradık ve hemen imzalamak istediğimizi belirttik. Sahadaki vatandaşlarımızın projeyi hazırlamada ve teslim etmede çok büyük sıkıntıları vardı. Bu protokolle, TKDK’ya daha fazla proje vereceğimizi umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. Şahin, Türkiye arıcılık sektörü olarak Bakanlığa, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ve TKDK’ya protokol çalışması için teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından TKDK Başkanı Kalender ve TAB Başkanı Şahin, protokole imza attı.

TAB, danışmanlık hizmeti sunacak

Protokole göre, TAB personeline Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve TKDK tarafından IPARD başvuru dosyası ve iş planı hazırlama eğitimi verilecek. Başlangıçta küçük çiftçilerin hazırlayacakları ve yatırım tutarı düşük başvuru dosyaları ve iş planları bu personel tarafından hazırlanacak. TAB, yatırımcılarla danışmanlık sözleşmesi imzalayarak, bu çerçevede danışmanlık hizmeti sunacak. Hazırlanan başvuru dosyaları ve iş planları için ilk aşamada hiçbir ücret talep edilmeyecek, projeler kabul edildiğinde TKDK'dan alınacak danışmanlık hibesiyle girişimci ücretini ödeyecek.

Çalışma kapsamında, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB), Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB), Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR) ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) ile de protokol imzalanmıştı.