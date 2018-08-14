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Ham çelik üretimi arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak 22,2 milyon tona ulaştı.

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Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi, temmuzda 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 2,3 düştü. Üretim, haziran ayı ile karşılaştırıldığında ise yüzde 7,3 artarak 3,3 milyon ton oldu. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi temmuz ayında yıllık bazda yüzde 6 azalırken, entegre tesislerin üretimleri yüzde 6,6 arttı.

Ham çelik üretimi ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış kaydederek 22,2 milyon tona yükseldi. Söz konusu dönemde elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi yüzde 3,5 artarak 15,3 milyon ton, entegre tesislerin üretimi de yüzde 1,2 artarak 6,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

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