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Hamsi rekora koşuyor

Soğuk hava ve şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz'e açılamayan balıkçılar tezgah kapattı.

  • ZONGULDAK (İHA)
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Zonguldak'ta etkili olan kar yağışının ardından denizlerdeki şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar Karadeniz'e açılamadı. Hamsinin kilosu ise 20 TL'yi buldu.  
 
  Zonguldak'ta geçen haftadan bu yana etkili olan kar yağışının ardından havaların soğuması en çok balık hali esnafını etkiledi. Birçok esnaf balık halinde tezgah kapattı. Tezgah açan bazı esnaflar ise hamsi ile mezgiti 20 TL'den sattı.
 
  Şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadıklarını belirten balık hali esnafı Bayram Yılmaz, "Soğuk hava ve kar nedeniyle gırgır denilen tekneler bile Karadeniz'e açılamadı. Birçok tezgah boş kaldı. Biz de tezgahımızı kapattık. Balığı olan balık sattı. Hamsi 20 TL'den, yerli mezgit 25 TL'den satışa sunuldu. Önümüzdeki günlerde balığın bol olmasını bekliyoruz" dedi.
 
  Öte yandan, 14 kilogram gelen ve 60 TL'ye satılan hamsi kasası, balığın çıkmaması nedeniyle 200 TL'ye yükseldi.

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